'Kassa' onderzoekt het boodschappenmandje rond de feestdagen

Met de feestdagen voor de deur, is natuurlijk nog maar één vraag die er toe doet: waar is je boodschappenmandje rond deze tijd van het jaar het goedkoopst?

Ook duikt 'Kassa' in de huidige staat van de dierenartszorg. Grote spelers op de markt zorgen voor commerciële belangen en daarmee rijst de vraag: komt dat de zorg voor onze huisdieren wel ten goede?

Kassa op tv

Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.

