'Kassa' onderzoekt het boodschappenmandje rond de feestdagen

vrijdag 19 december 2025
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

Met de feestdagen voor de deur, is natuurlijk nog maar één vraag die er toe doet: waar is je boodschappenmandje rond deze tijd van het jaar het goedkoopst?

Ook duikt 'Kassa' in de huidige staat van de dierenartszorg. Grote spelers op de markt zorgen voor commerciële belangen en daarmee rijst de vraag: komt dat de zorg voor onze huisdieren wel ten goede?


'Kassa', zaterdag 20 december om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Kassa op tv
Zaterdag 20 december 2025 om 19u15  »
NPO 2
Live consumentenprogramma met relevante, actuele en creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit.
Zaterdag 20 december 2025 om 08u50  »
NPO 2
Woensdag 24 december 2025 om 14u00  »
NPO 2
Zaterdag 27 december 2025 om 08u50  »
NPO 2
Persbericht BNNVARA
