Karin Bloemen en Fien Vermeulen bijten spits af in nieuw zaterdagavondprogramma 'Hiphop Stars'

Foto: BNNVARA - © Wessel de Groot 2020

In 'Hiphop Stars' vormen acht bekende Nederlanders hun persoonlijke verhaal om tot een rapnummer. Zij worden daarbij geholpen door een coach die zijn of haar sporen heeft verdiend in de hiphopwereld.

In de eerste aflevering zet cabaretière en zangeres Karin Bloemen haar schaamte voor haar verleden op papier samen met rapper Jayh Jawson. Radio-dj Fien Vermeulen rapt over hoe ingewikkeld het leven kan zijn na het overleven van kanker. Ze wordt daarbij gesteund door Keizer.

Karin Bloemen: ''Hiphop Stars' was voor mij een unieke ervaring, totaal iets anders dan wat ik gewend ben op het podium. Ik heb een muziekstijl (hiphop!) mogen verkennen met de besten op dat gebied. Mijn partner Jayh was geweldig, hij heeft me met veel respect en vakmanschap geholpen om de boodschap van het liedje over het voetlicht te krijgen. Mijn verhaal wil ik vertellen aan de jeugd en deze stijl om je verhaal te vertellen sluit aan bij hun belevingswereld, dus ik ben heel dankbaar dat ik hiervoor gevraagd ben!'

In 'Hiphop Stars' komen twee werelden samen, die van de BN'er en de hiphop-artiest. Coaches Akwasi, Lauwtje, Jayh Jawson, Cho en Keizer laten de kracht van rap zien en nemen de ongepolijste talenten Danny de Munk, Ernst Daniël Smid, Soundos El Ahmadi, Fien Vermeulen, Goedele Liekens, Michiel Romeyn, Karin Bloemen en Gregory Sedoc onder hun hoede.

Als duo's schrijven en produceren ze een track die gebaseerd is op hun persoonlijke leven. Waar hebben ze overeenkomsten of juist verschillen? Wat heeft hen gemaakt tot wie ze zijn? En hoe zetten ze dit verhaal om in een track? Dit zorgt voor mooie, indringende, kwetsbare en grappige verhalen.

Glen Faria, van o.a. de hit 'Duurt te Lang' is creatief eindverantwoordelijke voor alle acht nummers die ze gaan maken, met samples van grote Nederlandse hits uit het verleden.

'Hiphop Stars', iedere zaterdag om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.