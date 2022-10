Kan Klaas vliegen als Iron Man met een jetsuit?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. In dit KRO-NCRV-programma krijgt presentator Klaas van Kruistum elke week twee uitdagingen die hij met behulp van duurzame technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

In de tweede aflevering reist Klaas af naar Engeland waar hij Richard Browning ontmoet, ook wel bekend als ‘the real iron man’. Hij is één van de bekendste jetsuit-piloten van de wereld. Na een zware training krijgt Klaas de uitdaging om te vliegen als een ware superheld met een jetsuit. Gaat hem dat lukken?

En Klaas is voor één dag koraalduiveljager op Curaçao. De koraalduivel, ook wel lionfish, is een vissoort het koraalleven rondom Curaçao bedreigt. Omdat ze zelf geen natuurlijke vijand hebben, zijn er veel te veel van. Lisette Keus is professioneel koraalduiveljager en daagt Klaas uit om een ‘Lionfish’ te vangen, schoon te maken én er een lekker gerecht van te maken.

'Klaas Kan Alles', zaterdag 8 oktober om 18.30 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.