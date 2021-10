Kan Klaas een luchtfoto maken, zonder brandstof te gebruiken?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

In deze aflevering zoekt Klaas uit of je een foto kan maken van 140 hectare land rondom Paleis het Loo. 140 hectare is te vergelijken met 206 voetbalvelden bij elkaar. Om het extra moeilijk te maken mag Klaas geen brandstof gebruiken. Lukt het hem om een luchtfoto te maken met een volledig elektrisch vliegtuigje?

Klaas gaat ook een duel aan in de Keukenhof met Jeugdjournaal-presentatrice Annabelle Zandbergen. Wie leidt het beste een groep Arabisch sprekende mensen rond met behulp van een vertaal-app? En Klaas is voor één dag traditioneel kaasboer in de Zwitserse Alpen.

Klaas Kan Alles', zaterdag 9 oktober om 18.35 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.