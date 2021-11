Kan Klaas een file ontwijken zonder om te rijden?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een aantal spannende opdrachten die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Na zeven seizoenen is het eindelijk zover. Klaas doet in de laatste aflevering de ultieme poging om een file te ontwijken zónder om te rijden. Daarvoor reist hij af naar Tsjechië om Piloot Pavel Brezina te ontmoeten. In plaats van een vliegende auto te maken, besloot Pavel om een mini-copter te maken waarmee je kunt rijden. Lukt het Klaas om met deze vliegende auto een file te ontwijken?

En Klaas neemt op Curaçao voor 2 dagen het werk over van Saïtia als schildpaddenconservator. Klaas ontdekt het leefgebied van de schildpad en waarom het zo belangrijk is om deze dieren te beschermen.

'Klaas Kan Alles', zaterdag 6 november om 18.35 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.