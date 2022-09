Justitieminister Dilan Yesilgöz in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister van Justitie Dilan Yesilgöz

Zondagmorgen is justitieminister Dilan Yeșilgöz-Zegerius te gast bij Rick Nieman. Deze week hield de VVD-bewindsvrouw de H.J. Schoo-lezing. Daarin sprak de minister onder andere over de bedreigingen voor de democratische rechtsstaat in ons land.

CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma

De fractievoorzitter van het CDA Pieter Heerma is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over de koopkrachtcrisis, bestaanszekerheid en de gevolgen voor de middenklasse.

Ingrid Thijssen van VNO-NCW

Voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversvereniging VNO-NCW is te gast bij Rick Nieman. Zij blikt vooruit op Prinsjesdag. Betaalt het bedrijfsleven de rekening van de crisis?

Schrijver Pieter Waterdrinker

Schrijver en Rusland-correspondent Pieter Waterdrinker is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over Rusland en de positie van de Russische president Vladimir Poetin.

'WNL Op Zondag', zondag 18 september om 10.00 uur op NPO 1.