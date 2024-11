Justitieminister David van Weel bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Elke zondagmorgen met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten, ondernemers en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Schrijvers en wetenschappers geven achtergrond en verdieping op het nieuws van alledag. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Dit zijn de gasten van deze week:

Kabinetscrisis

In deze uitzending uitgebreid aandacht voor de laatste ontwikkelingen rond de kabinetscrisis.



Minister David van Weel

Zondagmorgen is minister van Justitie en Veiligheid David van Weel te gast bij Rick Nieman. De VVD-bewindsman gaat in op de rellen in Amsterdam en de zorgen om toenemende polarisatie.



CEO Hans van den Berg van Tata Steel Nederland

Milieuorganisaties hebben hun pijlen gericht op het staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden. Directievoorzitter Hans van den Berg over de toenemende druk op het bedrijf en de duurzame toekomstplannen van het bedrijf.



Marco Pastors

Heeft Nederland een integratieprobleem? Daarover oud-politicus en Fortuynist Marco Pastors. Als directeur van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid vertelt hij hoe ze dat in Rotterdam aanpakken.



Presentator Fidan Ekiz

In het nieuwe WNL-programma 'Op de Barricade' komt Fidan Ekiz op voor burgers die in de clinch liggen met de overheid. Elke aflevering strijkt ze neer in een dorp, buurt of wijk in Nederland waar het conflict tussen burgers en overheid helemaal uit de hand is gelopen. Ze gaat in gesprek, duikt in dossiers en hoopt uiteindelijk het conflict op te lossen.



'WNL Op Zondag' met Rick Nieman, zondag 10 november om 10.00 uur op NPO 1.