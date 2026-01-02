Joy Delima zaterdag in 'De Geknipte Gast'

Actrice en schrijver Joy Delima (31) neemt plaats in de kapperstoel bij Eus. Delima, bekend van de succesvolle series 'Dirty Lines' en 'Rampvlucht', is net klaar met de opnames van het tweede seizoen van 'Zussen'.

Nu bereidt ze zich voor op de rol van Charlotte in de record musical ‘Soldaat van Oranje’. Daarbij werkt ze aan haar tweede boek: 'Met mezelf’, over haar keuze single te blijven om zelfliefde te omarmen. Bij het doen van onderzoek naar zichzelf kwam ze tot de realisatie dat ze lange tijd worstelde met depressieve gevoelens, sociale angsten en een negatief zelfbeeld.

In haar jeugd werd ze gepest, ervoer ze racisme en seksisme, en later ook seksueel geweld. In gesprek met Eus vertelt ze over haar carrière en leven.

'De Geknipte Gast', zaterdag 3 januari om 21.20 uur bij BNNVARA op NPO 2.