John van den Heuvel spoort ontvoerde kinderen op in nieuw seizoen 'Ontvoerd'

Voor het zesde achtereenvolgende jaar zet John van den Heuvel zich in voor het lot van naar het buitenland ontvoerde kinderen.

In een gloednieuw seizoen van 'Ontvoerd' is zijn doel opnieuw om deze kinderen te herenigen met hun in Nederland achtergebleven ouders. Vanaf zondag 30 augustus staat vier weken lang een nieuwe zoektocht van John en zijn team centraal bij RTL 4 om 21.30 uur.

In het vorige seizoen van 'Ontvoerd' lukte het John niet om Sanne's naar Turkije ontvoerde kinderen terug te krijgen. De start van deze nieuwe reeks staat opnieuw in het teken van de hereniging van Sanne met haar dochtertje en twee zoontjes.

We zien dat alle lichten op groen staan voor een uitspraak van de Turkse rechtbank die de kinderen aan Sanne toewijst. Voorafgaand aan de zitting reist John weer met Sanne naar Turkije. Hij maakt zich zorgen over het welzijn van de kinderen en over hun veiligheid. Sanne denkt dat de vader de kinderen nooit zal teruggeven, ook niet na een rechterlijke uitspraak. John wil daarom de kinderen vinden, voordat de vader ze misschien op een geheime plek verbergt.

De Turkse rechter beslist dat Sanne's drie kleine kinderen terug moeten naar haar. Maar haar ex heeft maling aan de uitspraak en de kinderen ergens verstopt in de stad Agri in het uiterste oosten van Turkije.

Lukt het John om de kinderen te vinden en ze uit de tentakels van de vader en zijn familie te halen? Tijdens een bloedstollende zoektocht en achtervolging zetten John en zijn team alles op alles om ervoor te zorgen dat dit verhaal goed afloopt.

Verder in dit seizoen

Danielle's leven is al ruim twee jaar een nachtmerrie nadat haar criminele ex-man hun twee dochters heeft ontvoerd. Ondanks meerdere uitspraken van rechters dat de kinderen terug moeten naar hun moeder en internationale signaleringen weet haar gewelddadige ex zich tot nu toe onvindbaar te maken. Maar na een belangrijke tip reist John samen met Danielle naar Turkije om te proberen de meisjes te vinden.

Bij een andere zaak komen John en zijn team onder hoge druk te staan. Ze hebben maar één kans om een ontsnappingsroute te organiseren. Alles moet plaatsvinden in een tijdsbestek van luttele minuten. Lukt het John om deze zaak tot een goed einde te brengen?

'Ontvoerd' wordt geproduceerd door Simpel Media en is vanaf zondag 30 augustus te zien om 21.30 uur bij RTL 4.

