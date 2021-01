Joanna Lumley's 'Hidden Caribbean' van start bij MAX

Op vrijdag 15 januari zendt MAX om 19.55 uur op NPO 2 de eerste aflevering uit van 'Joanna Lumley's Hidden Caribbean'. Joanna Lumley reist in haar reisdocumentaires door Cuba en Hati, twee van de meest raadselachtige landen in het Caribisch gebied, op zoek naar de verborgen juweeltjes.

In de eerste aflevering van 'Joanna Lumley's Hidden Caribbean' begint Joanna haar avontuur in Havana in een boksschool met een van de nieuwe vrouwelijke bokssterren van Cuba. Ze loopt door de stad met een jonge Cubaan en hoort hoe het is om vandaag de dag in Cuba te wonen. Daarna bezoekt ze de sterren van het cabaret in het National Hotel, dat dateert uit de tijd van vóór de revolutie.

Joanna gaat ook naar het kleine stadje Hershey, gebouwd op het succes van de suikerindustrie. Ook bezoekt ze het graf van Che Guevara, voordat ze op weg gaat naar het favoriete strand van Hemingway. Genietend van de rumba, pina colada's, muziek en dans van Cuba eindigt Joanna deze aflevering in Santiago de Cuba, de geboortestad van Fidel Castro. De stad bereidt zich voor op het 60-jarig jubileum van de Grote Revolutie.

'Joanna Lumley's Hidden Caribbean', vrijdag 15 januari om 19.55 uur op NPO 2.