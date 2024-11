Jennifer Hoffman is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Foto: BNNVARA - © Nozem Films 2021

Actrice en presentatrice Jennifer Hoffman is bekend van rollen in 'De Luizenmoeder', 'Dokter Tinus' en 'Westenwind'. Momenteel is ze te zien in de jeugdserie 'Hein!'.

Sinds haar doorbraak in 1999 bouwde ze een indrukwekkend cv op met films en series, maar ooit liep ze met een grote boog om de toneelschool heen. Tot voor kort verbleef ze met haar gezin langdurig in een piepklein Frans dorpje in de Pyreneeën. In relatieve afzondering, ver weg van het drukke en hectische Amsterdam.

'De Geknipte Gast', vrijdag 29 november om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.