'Je Zal Het Maar Hebben' vertelt de verhalen van Mike en Dennis

Mike (25) kwam rennend langs een trein ten val. Dankzij zijn vrienden die hem van het spoor trokken, leeft hij nog. Wel verloor hij zijn linkerbeen en een oor en liep hij een hersenbeschadiging op.

Toch geniet hij weer met volle teugen van het leven en geeft gymles aan kinderen. Dennis (32) is geboren met de erfelijke ziekte Osteogenesis Imperfecta, oftewel broze botten ziekte. Door de OI breekt hij niet alleen vaak zijn botten, maar zijn ze ook vergroeid. Daardoor is hij klein en zit hij in een rolstoel. Hij leerde zijn vrouw Simone kennen via rolstoelhockey; zij was de coach van zijn team. Inmiddels hebben ze een dochtertje van 1,5 jaar.

