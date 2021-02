'Je Zal Het Maar Hebben' op bezoek bij Lucas

Jurre Geluk bezoekt de twintigjaar oude Lucas. Hij leeft in de wetenschap dat hij over een paar niets meer kan zien of horen. Twee jaar geleden kreeg hij de heftige diagnose Usher syndroom.

Desondanks probeert hij, nu het nog kan, alles uit het leven te halen en is hij regelmatig op zijn surfboard te vinden.

Verder gaat Jurre langs bij de Limburgse Dave van twintig die geboren is met het zeldzame TAR syndroom. Hierdoor zitten zijn armen vast aan zijn romp en mist hij een deel van zijn benen. Desondanks is hij professioneel pooler en heeft de zwarte band in karate.

'Je Zal Het Maar Hebben', dinsdag 2 februari om 21.10 uur bij BNNVARA op NPO 3.