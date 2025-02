'Je Zal Het Maar Hebben Junior' volgt Sophia en Loran

Sophia (10) heeft epilepsie, waardoor haar hersenen soms een soort 'error' krijgen waardoor haar lichaam als gevolg niet meer meewerkt.

Ze heeft een boek geschreven over haar ervaringen. Samen met presentator Raïsha duikt ze de bibliotheek in. Loran (13) heeft de ziekte van Duchenne en zit hierdoor in een rolstoel. Dit weerhoudt hem er niet van om Raïsha zijn sportieve kant te laten zien tijdens een lesje rolstoelvoetbal. Ook weet hij Raïsha alles over wereldvlaggen te vertellen.

'Je Zal Het Maar Hebben Junior', zondag 9 februari om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.