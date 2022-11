Jan Dulles en Joris Linssen te gast in nieuw seizoen van 'Lazarus' over het Kerstverhaal

Vanaf maandag 28 november presenteert Marleen Stelling een nieuw seizoen van het EO-programma 'Lazarus'. In dit seizoen praat ze met bekende Nederlanders over hun band met het Kerstverhaal. Ook is er een levend schilderij van de gebeurtenis die centraal staat.

Zo kijkt Marleen met zangeres Ntjam Rosie naar de aankondiging aan Maria van haar zwangerschap en spreekt ze met presentator Joris Linssen over de droom van Jozef. In de aflevering met directeur van Stichting Vluchteling Tineke Ceelen gaat het over de reis van Jozef en Maria en met Jan Dulles over de geboorte van Jezus en Jans eigen pijn met de periode voor Kerst.

Samen met haar gasten gaat Marleen Stelling in 'Lazarus' op zoek naar het wonder van het kerstverhaal. In vier afleveringen reist ze door het eeuwenoude verhaal uit de Bijbel. Met alle gasten spreekt ze over de betekenis in hun eigen verhaal en worden ze onderdeel van een levend schilderij van de gebeurtenis die centraal staat.

28 november Ntjam Rosie. De aankondiging

In de eerste aflevering ontmoet Marleen Stelling zangeres Ntjam Rosie en kijken zij samen naar het moment dat een engel Maria vertelt dat ze zwanger is. Rosie kan zich goed verplaatsen in de angst die Maria gevoeld moet hebben, toen ze hoorde dat ze moeder zou worden. Zelf is ze net bevallen van haar tweede kind, nadat eerdere zwangerschappen waren geëindigd in een miskraam. Net als Maria was Rosies moeder nog maar een tiener, toen ze zwanger bleek. Rosies moeder kon niet altijd voor haar dochter zorgen en Rosie woonde soms jaren achter elkaar bij andere vrouwen uit de familie.

5 december Joris Linssen. De droom van Jozef

In een droom vertelt een engel aan Jozef dat Maria een kind krijgt met de naam Jezus en dat hij bij haar moet blijven. Het verhaal doet Joris denken aan hoe hij zelf als vader en pleegvader werd overvallen door de kinderen die op zijn pad kwamen. Want ook al weet je dat een kind of pleegkind eraan komt, je kunt je nooit helemaal voorbereiden op wat je allemaal te wachten staat.

12 december Tineke Ceelen. De reis van Jozef en Maria

Jozef en de zwangere Maria moeten op reis, vanwege een volkstelling. In haar werk ziet Tineke Ceelen vrouwen die onder de meest moeilijke omstandigheden zwanger zijn. Wat hen overeind houdt, is de wens om hun kind veiligheid te bieden. Ook zelf vond zij troost en houvast bij haar pasgeboren dochter, nadat ze tijdens haar zwangerschap groot leed te verwerken kreeg.

19 december Jan Dulles. Jezus wordt geboren

De geboorte van Jezus. Voor Jan Dulles was Kerst altijd een van de mooiste periodes van het jaar, tot het noodlot toesloeg. In het weekend voor Kerst verloren hij en zijn vriendin Caroline hun drie maanden oude dochter Donna-Maria. Op deze 19edecember is dat precies twee jaar geleden. Na een duistere periode bracht de geboorte van hun derde kindje Lina vorig jaar nieuw licht.

'Lazarus', vanaf maandag 28 november om 23.15 uur bij de EO op NPO 2.