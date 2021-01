'Jacobine op 2': Hoe kun je vanuit het geloof een keuze maken voor actieve euthanasie?

Foto: © KRO-NCRV 2020

Het echtpaar Ed en Wil van der Burg (87) schreven Jacobine Geel een brief over hun veranderende opvattingen over de dood en hun stervensproces. Het echtpaar, dat lid is van de Protestantse Kerk, wil het - in hun ogen - taboe doorbreken om te spreken over de zelfgekozen dood, zeker in kerkelijke kring.

'Het leven is een cadeau van de Schepper, wij vinden dat je dat cadeau mag teruggeven.'

Ook te gast is dominee Egbert Rietveld. Zijn vrouw kreeg op relatief jonge leeftijd Alzheimer, een veelvoorkomende ziekte in haar familie. Zij koos voor euthanasie voordat zij wilsonbekwaam zou zijn. 'Als ik mijn leven los kan laten voordat het in de mist verdwijnt, schenk ik ook mijn man en kinderen een andere manier van leven terug'. Dominee Rietveld vertelt in 'Jacobine op 2' wat het voor hem betekent dat zijn vrouw deze keuze maakte.

Hoogleraar ethiek Frits de Lange vertelt in deze uitzending over zin visie op ouder worden, euthanasie en het onder ogen zien dat je dood gaat en daarover afspraken maken.

'Jacobine op 2', zondag 31 januari om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.