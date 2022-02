'Jacobine op 2': Het verdriet van de zending

Honderden zendingskinderen groeiden op in Nederland, terwijl hun ouders het evangelie verkondigden aan de andere kant van de wereld. Daar gaat deze bijzondere uitzending van 'Jacobine op 2' zondag over.

Vanaf de 17e eeuw trokken de eerste Nederlandse zendelingen al naar landen als Indonesië en Suriname. Vele verhalen van deze zendingsgeschiedenis zijn verteld maar er is ook een verzwegen pijnlijke kant die tot op heden onderbelicht is. Tot ver in de vorige eeuw was het namelijk gebruikelijk dat ouders en kinderen van elkaar werden gescheiden. Jacobine Geel, ook zendelingenkind, bespreekt met drie van hen de eenzaamheid, verdriet en radeloosheid doordat ze opgroeiden in pleeggezinnen, zonder hun ouders.

Hoe vormde het hen? En waarom kozen veel ouders, met de Bijbel in de hand, om gescheiden van hun kinderen te leven? Gasten zijn Arnoldien van Berge, Freek Bakker en Margrietha Reinders. Ellen Deckwitz sluit de uitzending af met een gedicht.

'Jacobine op 2', zondag 6 februari om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.