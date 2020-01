'Jacobine': een jaar na de Nashvilleverklaring

Foto: © KRO-NCRV 2019

Een jaar geleden woede er een storm in de media over de Nashvilleverklaring, waar honderden predikanten en andere prominenten, zoals politicus Kees van der Staaij, hun handtekening onder hadden gezet.

Het was een ferm statement voor het huwelijk tussen man en vrouw en tegen homoseksualiteit en transgenders.

In deze aflevering van 'Jacobine' wordt gepraat met een aantal mensen over hun persoonlijke betrokkenheid bij de gevolgen van de Nashvilleverklaring. Was het een vloek of een zegen?

'Jacobine', zaterdag 18 januari om 17.40 uur op NPO 2.