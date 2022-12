In 'Tijd voor MAX': 'Geef baby's een toekomst zonder hiv'

'Geef baby's een toekomst zonder hiv'. Dat is het thema van de speciale 'Tijd voor MAX'-uitzending op dinsdag 13 december om 17.10 uur bij MAX Op NPO 1.

Te gast zijn onder anderen Aidsfonds directeur Mark Vermeulen, actrice Caroline de Bruijn, en er is een optreden van singer-songwriter Joe Buck.

Jaarlijks worden wereldwijd zo’n 160.000 baby’s met hiv geboren, waarvan het overgrote deel in Afrika. Ze lopen het virus op via hun moeder, tijdens de zwangerschap, bevalling of borstvoeding. Zonder medicijnen sterft de helft van hen vóór hun tweede verjaardag. En dat geldt iedere dag voor bijna driehonderd kleine kinderen.

Deze hiv-infecties onder baby’s zijn eenvoudig te voorkomen: als hun moeders maar op tijd getest worden en de juiste behandeling krijgen. Samen met lokale gezondheidswerkers zet Aidsfonds zich hiervoor in, zodat aanstaande moeders gezond blijven en ze hun baby’s kunnen beschermen tegen dit levensbedreigende virus.

Te gast zijn Aidsfondsdirecteur Mark Vermeulen en Anne van de Laar die sinds haar 16e leeft met hiv en twee gezonde kinderen kreeg dankzij de in Nederland vanzelfsprekende goede zorg. Van de Laar: 'Dit najaar was ik in Zimbabwe en ontmoette een vrouw die net haar dochtertje had verloren aan aids. Ik voel op dat moment een grote onmacht: deze vrouw beschikte gewoon niet over de juiste kennis, waardoor ze zichzelf en haar kinderen niet heeft kunnen beschermen. Dat frustreert me, want de behandeling is zo simpel.'

Ook te gast zijn interniste Jeannine Nellen, gespecialiseerd in hiv-zorg bij zwangere vrouwen en actrice Caroline de Bruijn, al jaren nauw betrokken bij de strijd tegen aids. 'Ik heb tijdens mijn reizen in Afrika lokale gezondheidswerkers ontmoet, powervrouwen zijn het. Zij zijn echt onmisbaar en onverschrokken. Door het helpen van zwangere vrouwen pak je bovendien het probleem bij de wortel aan', aldus de Bruijn.

Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door het Aidsfonds.

