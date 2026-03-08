In maart bij Film1 Premiere en Film1 on demand
Atleet Michael (Mark Wahlberg) gooide ooit hoge ogen in de wereld van het adventure racen. In een laatste poging om de toppen van zijn kunnen te bereiken, neemt hij met zijn team deel aan een prestigieuze adventure race in Zuid-Amerika.
'Arthur the King'
Tijdens de lange tocht door de bergen en jungles van Ecuador stuit het team op een gewonde zwerfhond, die ze Koning Arthur noemen. Zelfs onder barre omstandigheden weet de hond hen telkens opnieuw te vinden en blijkt Arthur net zo'n levenslustige doorzetter als Michael zelf.
Zaterdag 28 maart om 20.30 uur
'The Iron Claw'
Gebaseerd op het waargebeurde verhaal over de opkomst en de ondergang van de bekende worstelaarsfamilie Von Erich. Onder leiding van het bewind van vader Fritz bestormen de onafscheidelijke broers Kerry, Kevin, Mike en David de wereldtop van het show-worstelen in de jaren tachtig. Hoewel het hen in de ring voor de wind gaat, lijkt er buiten de ring een ware ‘Von Erich-vloek’ te heersen, en wordt de weg naar eeuwige roem omgeven door ondraaglijke persoonlijke tragedies.
Zaterdag 14 maart om 20.30 uur
'My Favourite Cake'
Komisch en romantisch drama uit Iran over de zeventigjarige weduwe Mahin, die besluit haar eenzame leven te doorbreken. Ze ontmoet de vriendelijke taxichauffeur Faramarz en nodigt hem uit in haar appartement om haar favoriete taart te bakken. Wat begint als een eenvoudige ontmoeting, ontwikkelt zich tot een onverwachte, hartverwarmende avond vol romantiek en nieuwe kansen.
Arthouse Sunday: zondag 22 maart om 20.30 uur
'Ferrari'
Adam Driver, Penélope Cruz en Shailene Woodley schitteren in dit meeslepende drama van regisseur Michael Mann ('Miami Vice'). In de zomer van 1957 balanceert ex-coureur Enzo Ferrari ('Driver') op de rand van een persoonlijk en zakelijk faillissement. Terwijl zijn huwelijk met Laura ('Cruz') onder spanning staat en hij rouwt om zijn overleden zoon, zet hij alles op alles om de levensgevaarlijke autorace Mille Miglia te winnen en zijn naam te redden.
Zaterdag 7 maart om 20.30 uur
https://www.film1.nl/
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Uitreiking Edisons live op NPO 1
- Dit zijn de kandidaten van deze week in ‘De Dag van Vandaag’
- Nieuwe EO-serie 'Klinkt als een sekte' met Israel van Dorsten
- Nieuwe dramaserie 'Rust en Vreugd' bij MAX op NPO 1
- 'Ivo op Zondag' keert terug met nieuwe rubriek over bijzondere vriendschappen
- Paramount Network presenteert 'Transformers Week' en tv-première van 'Transformers One'
- Beleef wilde en energieke jungleavonturen met de gloednieuwe 3D-animatieserie 'De Marsupilami's' op Nickelodeon
- Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox
- In maart bij Film1 Premiere en Film1 on demand
- Deze toppers zie je in maart op de Disney Channels
Multimedia SPOTLIGHT
-
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
-
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
-
Kostelijke fout zondag in 'Konvooi'
-
Netflix deelt trailer van 'Harry Styles. One Night in Manchester.'
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
-
De Camper van Sven & Anke is vertrokken!
-
De kleren maken 'De Mol'… Dan start het nieuwe seizoen!
-
'Huis Gemaakt' gaat meteen hard van start
-
Ruben Van Gucht opent 'Komen Eten' met een bekentenis
-
Grote angst in skilift bij Bockie
-
Wie wint de finale van 'Bestemming X'?
-
Netflix deelt trailer van 'Jo Nesbo’s Detective Hole'
-
Nieuwe Q-podcastreeks '1 to 10 Miles' zet 10 BV’s aan het lopen én praten
-
Ontdek hier de vibe van 'So You Think You Can Dance'
-
Het Verboden Woord is terug bij Qmusic!
-
Netflix kondigt start opnames 'Wednesday' S3 aan
-
Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester
-
Kijk naar 'The Bluff' op Prime Video
-
'Datenight' nu ook te bekijken op VTM GO
-
Koen Wauters zet zijn medecoaches een hak!
-
Kijk de emotionele finale van 'Winter Vol Liefde'
-
Kijk het tweede seizoen van 'Paradise' op Disney+
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
Kijktip van de dag
Na overleg met de psychologen beslist Philippe om Veronica op een heel kordate manier bloot te stellen aan haar angst voor water. Peter krijgt steeds meer grip op zijn vliegangst tot hij zijn grootste angst onder ogen moet komen en echt alle controle moet loslaten. Philippe wil Mies en Nel helpen bij het overwinnen van hun podiumangst. De tweeling kan prachtig zingen, alleen niet voor publiek en zeker niet voor een jury. Philippe ziet alvast een eerste logische stap voor hen: meedoen aan een auditie.
'Gene Paniek', om 20.05 uur op VRT 1.