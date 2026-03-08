Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In maart bij Film1 Premiere en Film1 on demand

zondag 8 maart 2026

Atleet Michael (Mark Wahlberg) gooide ooit hoge ogen in de wereld van het adventure racen. In een laatste poging om de toppen van zijn kunnen te bereiken, neemt hij met zijn team deel aan een prestigieuze adventure race in Zuid-Amerika.

'Arthur the King'
Tijdens de lange tocht door de bergen en jungles van Ecuador stuit het team op een gewonde zwerfhond, die ze Koning Arthur noemen. Zelfs onder barre omstandigheden weet de hond hen telkens opnieuw te vinden en blijkt Arthur net zo'n levenslustige doorzetter als Michael zelf.


Zaterdag 28 maart om 20.30 uur

'The Iron Claw'
Gebaseerd op het waargebeurde verhaal over de opkomst en de ondergang van de bekende worstelaarsfamilie Von Erich. Onder leiding van het bewind van vader Fritz bestormen de onafscheidelijke broers Kerry, Kevin, Mike en David de wereldtop van het show-worstelen in de jaren tachtig. Hoewel het hen in de ring voor de wind gaat, lijkt er buiten de ring een ware ‘Von Erich-vloek’ te heersen, en wordt de weg naar eeuwige roem omgeven door ondraaglijke persoonlijke tragedies.

Zaterdag 14 maart om 20.30 uur

'My Favourite Cake'
Komisch en romantisch drama uit Iran over de zeventigjarige weduwe Mahin, die besluit haar eenzame leven te doorbreken. Ze ontmoet de vriendelijke taxichauffeur Faramarz en nodigt hem uit in haar appartement om haar favoriete taart te bakken. Wat begint als een eenvoudige ontmoeting, ontwikkelt zich tot een onverwachte, hartverwarmende avond vol romantiek en nieuwe kansen.

Arthouse Sunday: zondag 22 maart om 20.30 uur

'Ferrari'
Adam Driver, Penélope Cruz en Shailene Woodley schitteren in dit meeslepende drama van regisseur Michael Mann ('Miami Vice'). In de zomer van 1957 balanceert ex-coureur Enzo Ferrari ('Driver') op de rand van een persoonlijk en zakelijk faillissement. Terwijl zijn huwelijk met Laura ('Cruz') onder spanning staat en hij rouwt om zijn overleden zoon, zet hij alles op alles om de levensgevaarlijke autorace Mille Miglia te winnen en zijn naam te redden.

Zaterdag 7 maart om 20.30 uur


Together (Blu-ray)
DVD
Springsteen - Deliver Me From Nowhere (Blu-ray)
DVD
Islands (DVD)
DVD
Persbericht Film1
https://www.film1.nl/
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Gene paniek' (VRT 1)

Na overleg met de psychologen beslist Philippe om Veronica op een heel kordate manier bloot te stellen aan haar angst voor water. Peter krijgt steeds meer grip op zijn vliegangst tot hij zijn grootste angst onder ogen moet komen en echt alle controle moet loslaten. Philippe wil Mies en Nel helpen bij het overwinnen van hun podiumangst. De tweeling kan prachtig zingen, alleen niet voor publiek en zeker niet voor een jury. Philippe ziet alvast een eerste logische stap voor hen: meedoen aan een auditie.

'Gene Paniek', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 19:00
    VRT NWS journaal 19u
    19:25
    Sportweekend
  • 18:25
    Endeavour
    19:56
    Het weer (middag)
  • 19:05
    De Raad van Soekie
    19:20
    Helden
  • 19:00
    VTM Nieuws
    19:45
    Het Weer
  • 18:45
    De Augurkenkoning
    20:00
    Darts
  • 19:00
    The Big Bang Theory
    20:35
    Ritueel
  • 19:00
    All New Traffic Cops
    22:30
    Silverado
  • 18:55
    ER
    00:45
    Geen uitzending
  • 18:50
    SOS Piet
    19:20
    Hallo België!
  • 18:55
    Komen Eten
    20:00
    Konvooi
  • 18:40
    Criminal Minds
    20:25
    FBI: International
  • 18:45
    Family Matters
    19:20
    Orlando Bloom: To the Edge
  • 18:30
    Het Beste Bod
    20:35
    Bake Off Vlaanderen
  • 18:30
    Cold Case Killers
    20:30
    Dead Asleep
  • 19:01
    Trends Talk
    19:37
    Trends Doc
  • 19:00
    Geen Nieuws - Goed Nieuws
    20:00
    Sunset Boulevard
  • 18:50
    De Sterrenkaart
    19:20
    Over (h)eerlijke groenten
  • 19:05
    Shakespeare and Hathaway: Private Investigators
    20:00
    Reunion
  • 19:05
    The Resident
    20:00
    Bob's Burgers
  • 18:55
    NOS Studio Sport Voetbal
    20:00
    NOS Journaal 20.00 uur
  • 18:15
    Podium Klassiek
    19:25
    Joanna Lumley reist langs de Donau
  • 19:00
    NOS Jeugdjournaal
    19:20
    Je Zal Het Maar Hebben Junior