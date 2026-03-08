In maart bij Film1 Premiere en Film1 on demand

Atleet Michael (Mark Wahlberg) gooide ooit hoge ogen in de wereld van het adventure racen. In een laatste poging om de toppen van zijn kunnen te bereiken, neemt hij met zijn team deel aan een prestigieuze adventure race in Zuid-Amerika.

'Arthur the King'

Tijdens de lange tocht door de bergen en jungles van Ecuador stuit het team op een gewonde zwerfhond, die ze Koning Arthur noemen. Zelfs onder barre omstandigheden weet de hond hen telkens opnieuw te vinden en blijkt Arthur net zo'n levenslustige doorzetter als Michael zelf.

Zaterdag 28 maart om 20.30 uur

'The Iron Claw'

Gebaseerd op het waargebeurde verhaal over de opkomst en de ondergang van de bekende worstelaarsfamilie Von Erich. Onder leiding van het bewind van vader Fritz bestormen de onafscheidelijke broers Kerry, Kevin, Mike en David de wereldtop van het show-worstelen in de jaren tachtig. Hoewel het hen in de ring voor de wind gaat, lijkt er buiten de ring een ware ‘Von Erich-vloek’ te heersen, en wordt de weg naar eeuwige roem omgeven door ondraaglijke persoonlijke tragedies.

Zaterdag 14 maart om 20.30 uur

'My Favourite Cake'

Komisch en romantisch drama uit Iran over de zeventigjarige weduwe Mahin, die besluit haar eenzame leven te doorbreken. Ze ontmoet de vriendelijke taxichauffeur Faramarz en nodigt hem uit in haar appartement om haar favoriete taart te bakken. Wat begint als een eenvoudige ontmoeting, ontwikkelt zich tot een onverwachte, hartverwarmende avond vol romantiek en nieuwe kansen.

Arthouse Sunday: zondag 22 maart om 20.30 uur

'Ferrari'

Adam Driver, Penélope Cruz en Shailene Woodley schitteren in dit meeslepende drama van regisseur Michael Mann ('Miami Vice'). In de zomer van 1957 balanceert ex-coureur Enzo Ferrari ('Driver') op de rand van een persoonlijk en zakelijk faillissement. Terwijl zijn huwelijk met Laura ('Cruz') onder spanning staat en hij rouwt om zijn overleden zoon, zet hij alles op alles om de levensgevaarlijke autorace Mille Miglia te winnen en zijn naam te redden.

Zaterdag 7 maart om 20.30 uur