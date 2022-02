In het Kielzog van de Mayflower': Wij geven (geen) dank

Foto: KRO-NCRV - © Ineke Oostveen 2021

Leo Blokhuis viert Thanksgiving met leden van de Mayflower Society. Deze super Amerikaanse feestdag is gebaseerd op het verhaal van de Pilgrims. Maar hij is ook aanwezig bij de National Day of Mourning. De dag waarop Native Americans stilstaan bij het onrecht dat hen is aangedaan.