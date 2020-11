'In Europa met Geert Mak': zwijgen en goud

De 20-delige serie waarin de VPRO samen met Geert Mak door het Europa van nu reist, gaat verder. Tien nieuwe afleveringen met keerpunten in de hedendaagse geschiedenis en met mensen die door die gebeurtenissen werden geraakt.

Uitgangspunt blijft: kun je geschiedenis herkennen als je er middenin zit? Als niemand nog weet hoe het gaat aflopen?

Giorgos Papakonstantinou is de meest gehate man van Griekenland. Als kersverse minister van financiën van Griekenland biechtte hij in 2009 bij de EU op dat de staatsschuld van zijn land veel hoger was dan zijn voorgangers altijd hadden doen geloven. Heel Griekenland viel over hem heen, ook leden van zijn eigen partij. Want, wie gaat er nu in Brussel de wáárheid vertellen? De EU sloeg terug met een onbarmhartig bezuinigingsprogramma. Duizenden Grieken belandden in armoede. Papakonstantinou kon niet meer zonder zijn acht lijfwachten naar buiten. Nu durft hij voorzichtig weer. Wat is er toch mis met de Griekse politiek waar ‘aan de macht blijven’ een doel op zich lijkt te zijn geworden? In deze uitzending drie verhalen: over de minister zelf, over een olympisch kampioen die bedreigd wordt als hij corruptie aanpakt en over een cardioloog die zijn woede eruit spuugt in een spetterende theatermonoloog.

'In Europa', de geschiedenis op heterdaad betrapt is een serie van Roel van Broekhoven en Stefanie de Brouwer en is gebaseerd op het boek Grote Verwachtingen van Geert Mak.

