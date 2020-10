'In Europa met Geert Mak' gaat verder: Frode's ijskoude oorlog

De 20-delige serie waarin de VPRO samen met Geert Mak door het Europa van nu reist, gaat verder. Tien nieuwe afleveringen met keerpunten in de hedendaagse geschiedenis en met mensen die door die gebeurtenissen werden geraakt.

Uitgangspunt blijft: kun je geschiedenis herkennen als je er middenin zit? Als niemand nog weet hoe het gaat aflopen?

Rusland is maar een onbetrouwbaar en gevaarlijk land in de ogen van de meeste Westerlingen. Maar in Kirkenes, een klein en onooglijk Noors stadje hoog boven de poolcirkel tegen Rusland aan, dachten de inwoners tot voor kort heel anders over de mensen aan de andere kant van de grens. Russen waren immers in WO II hun bevrijders en sindsdien goede buren. Totdat Frode Berg, een gepensioneerde grenswachter en een van de inwoners van Kirkenes in Moskou wordt opgepakt voor spionage. Zijn vrienden zijn met stomheid geslagen. De Russische asielzoeker Vladimir denkt dat de pensionado er is ingeluisd, net zoals hij zelf ooit. Maar waar gehakt wordt, vallen nu eenmaal spaanders legt een spionnenchef uit. De affaire toont dat het klassieke handwerk weer helemaal in zwang is bij de inlichtingendiensten. Maar wat zegt Frode zelf? Een aflevering over de terugkeer van de koude oorlog en de modus operandi van veiligheidsdiensten anno nu.

'In Europa', de geschiedenis op heterdaad betrapt is een serie van Roel van Broekhoven en Stefanie de Brouwer en is gebaseerd op het boek 'Grote Verwachtingen' van Geert Mak.

