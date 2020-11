'In Europa met Geert Mak': de gesmoorde revolutie

De 20-delige serie waarin de VPRO samen met Geert Mak door het Europa van nu reist, gaat verder. Tien nieuwe afleveringen met keerpunten in de hedendaagse geschiedenis en met mensen die door die gebeurtenissen werden geraakt.

Uitgangspunt blijft: kun je geschiedenis herkennen als je er middenin zit? Als niemand nog weet hoe het gaat aflopen?

Wat is er toch gebeurd met de gele hesjes, dat bonte gezelschap ontevredenen uit alle lagen van de Franse samenleving? Het scheelde een haartje of op 2 december 2018 hadden ze de regering Macron omver geworpen. Urenlang hielden ze de hoofdstad in hun greep. Maar een deel van de demonstranten vond het ‘s avonds wel genoeg en ging naar huis. Macron kon weer opgelucht ademhalen en de beweging raakte in het slop.

In deze aflevering staan de gele hesjes van de Noord-Franse stad Amiens centraal. De harde kern wordt gevormd door twee vrouwen, Amandine en Melanie, die vurig blijven verlangen naar een radicale omwenteling. Zij willen een hernieuwde poging doen het Elysėe te bestormen en trekken vanuit Amiens op 14 maart 2020 opnieuw naar Parijs. Maar daar blijkt maar een fractie van de groep aanwezig. Corona en actievermoeidheid eisen hun tol. De revolutie zal nog even moeten wachten.

'In Europa', de geschiedenis op heterdaad betrapt is een serie van Roel van Broekhoven en Stefanie de Brouwer en is gebaseerd op het boek Grote Verwachtingen van Geert Mak.

'In Europa met Geert Mak', zondag 15 november om 22.10 uur bij de VPRO op NPO 2.