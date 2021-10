'In de Voetsporen van de Wederopbouw': daar is de Marshallhulp!

De VS hebben ingegrepen. Drie weken te laat dienen de Europese landen hun plan in. Het Marshallgeld redt Nederland van verregaande bezuinigingen. Op 22 april 1948 loopt het eerste schip met Marshallgoederen de haven van Rotterdam binnen.

Het plan brengt een enorme en ingewikkelde administratie met zich mee. Ook de Nederlandse boeren krijgen geld, maar vooral voorlichting. Het boerenbedrijf moet grootschaliger. Uit de VS komt de ene tractor na de andere, de Landbouw Universiteit Wageningen doet onderzoek naar de nieuwste landbouwmethodes. Maar materiële hulp alleen is niet voldoende...

Digitaal openluchtmuseum

Bij het televisieprogramma heeft MAX een digitaal openluchtmuseum ingericht. Op MAXVandaag.nl/wederopbouw laat Philip Freriks zien hoe de wederopbouw tot op de dag van vandaag zichtbaar is in ons dagelijks leven. Ook is te zien hoe we ons land opbouwden ná de Tweede Wereldoorlog. Onder het motto: 'Geen tijd om te rouwen, maar handen uit de mouwen.'

'In de Voetsporen van de Wederopbouw', elke zaterdag om 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 2.