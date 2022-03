In 'Boer zoekt Vrouw' maken de boeren zich op voor de logeerweek

De boerderij gezellig maken, drie logeerbedden opmaken, de lekkerste boodschappen in huis halen en de lasagne in de oven zetten.

In 'Boer zoekt Vrouw' doen boeren Jouke, Rob, Hans, Evert en boerin Janine er werkelijk alles aan om het hun logé(e)s zo aangenaam mogelijk te maken en Yvon helpt een handje mee. Ze kijken er erg naar uit om hun dates weer te zien. Misschien is dit wel de laatste week van hun leven als vrijgezel…

'Echt voor iemand gaan, de liefde voelen en verliefd worden, ik kan niet wachten', zegt Rob. Hij ontvangt Wendy, Sonja en Silvia in zijn huis. En terwijl alle anderen al klaar zijn voor de logeerweek is Evert nog aan het werk omdat Koop, zijn broer met wie hij de boerderij runt, een ongeluk heeft gehad en uit de running is. Evert wordt gelukkig geholpen door zijn zus en natuurlijk door Cora, Nans en Maud, zijn logees.

Janine verhuist voor de logeerpartij terug naar het ouderlijk huis en vindt het reuze spannend of ze de liefde gaat vinden. Ze wordt zenuwachtig als het gaat over het delen van haar gevoelens, maar ze neemt zich voor dat toch echt doen zodra Christiaan, Sander en Michiel arriveren. Hans heeft geen moeite zijn hart open te stellen, sterker nog, hij droomt ervan: 'Ik zoek rust en liefde, ik zoek mijn maatje.' Hans verwelkomt Dinie, Annette en Margriet in zijn keuken. En tot slot is Jouke druk met het sjouwen van de koffers van zijn drie vrouwen. Carlijn en Marion kennen het klappen van de zweep op de boerderij, maar Lotte nog niet. Jouke is benieuwd hoe zij het gaat vinden bij hem op boerderij.

Voor de logeervrouwen en –mannen is het ook het begin van een spannende week. Hoe is het om 24 uur per dag op de boerderij van je lievelingsboer te zijn? Lonkt het leven tussen de weilanden of verlangen ze al snel terug naar hun eigen huis?

'Boer zoekt Vrouw', zondag 20 maart om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.