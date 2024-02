'Ik Vertrek' volgt Mark en Michèle

Mark (53) en Michèle (50) leerden elkaar anderhalf jaar geleden kennen via een dating-app, en na een swipe naar rechts bloeide de liefde al snel op.

Michèle had echter al het plan om naar Frankrijk te emigreren en dus moet Mark mee. Ze gaan voor het eerst samenwonen in de Zuid-Franse streek de Gers in het dorpje L’isle-bouzon. Daar hebben ze voor 275.000 euro een oude boerderij gekocht. Ze willen hiervan een kleinschalig resort met 5 gîtes creëren met zwembad, buitenkeuken en onder andere golf- en schilderworkshops. De boel moet volledig worden verbouwd, maar of dat gaat lukken met een klusbudget van 70.000 euro is nog maar de vraag.

'Ik Vertrek', dinsdag 27 februari om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.