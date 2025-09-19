'Ik Vertrek' volgt het avontuur van Joëlle en Marcel naar Noord-Frankrijk
Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.
Na 23 jaar huwelijk, twee uitgevlogen kinderen en een flinke dosis nuchterheid verruilen Joëlle en Marcel begin januari hun vertrouwde stekje in Tiel voor een vervallen boerderij in Noord-Frankrijk. Hun missie: een adults-only B&B met gîtes, camperplekken en jeu-de-boules-banen. Joëlle stopt als verpleegkundige om mensen in Frankrijk in de watten te leggen, Marcel werkt deels vanuit Frankrijk. Het plan is ambitieus: vanaf juli willen ze gasten ontvangen. Het terrein is een klusparadijs, maar met amateuristische kluservaring en veel humor hopen ze de boerderij om te toveren.
'Ik Vertrek', zaterdag 20 september om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.
