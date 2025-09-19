Eerste verrassing in 'The Masked Singer': maak kennis met Grote Jens!
Kijkcijfers: dinsdag 16 september 2025
Verrassing! Jacky 'Zatte Rita' Lafon keert terug naar 'Familie'

'Ik Vertrek' volgt het avontuur van Joëlle en Marcel naar Noord-Frankrijk

vrijdag 19 september 2025

Nederlanders die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, worden gevolgd. De zon, vrijheid, mentaliteit of ouderwets ondernemerschap spelen een rol in de verstrekkende beslissing om je voorgoed in het buitenland te vestigen en hier huis en haard achter te laten.

Na 23 jaar huwelijk, twee uitgevlogen kinderen en een flinke dosis nuchterheid verruilen Joëlle en Marcel begin januari hun vertrouwde stekje in Tiel voor een vervallen boerderij in Noord-Frankrijk. Hun missie: een adults-only B&B met gîtes, camperplekken en jeu-de-boules-banen. Joëlle stopt als verpleegkundige om mensen in Frankrijk in de watten te leggen, Marcel werkt deels vanuit Frankrijk. Het plan is ambitieus: vanaf juli willen ze gasten ontvangen. Het terrein is een klusparadijs, maar met amateuristische kluservaring en veel humor hopen ze de boerderij om te toveren.


'Ik Vertrek', zaterdag 20 september om 21.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.


Kijktip van de dag

logo Play4 logo

Frank verdwijnt na een banale ruzie met zijn vrouw. De Cel Vermiste Personen vindt sporen van kwaad opzet en de ondervragingen leveren geen fraai familieportret op: Frank lag behoorlijk onder de sloef en zijn zoon is een getroebleerde jongen. Wanneer de waarheid aan het licht komt, wordt duidelijk dat een gruwelijke misdaad uit het verleden jarenlang in het gezin werd verzwegen. Tijdens het onderzoek staat inspecteur Eva plots oog in oog met een verdachte.

'Vermist', om 22.55 uur op Play4.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 13:30
    Sporza: WK Atletiek 2025
    06:00
    In bed met Olly
  • 13:40
    Zomerbeelden
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 13:55
    Kleine dingen
    05:00
    Geen uitzending
  • 13:40
    Familie
    02:05
    Geen uitzending
  • 13:55
    Helicopter ER
    01:40
    Geen uitzending
  • 11:50
    Geen uitzending
    10:35
    The Good Doctor
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 13:50
    The Christmas Chalet
    01:35
    Joe
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 13:35
    Junior Bake Off Vlaanderen
    04:50
    Geen uitzending
  • 13:15
    C.S.I. New York
    02:00
    Neighbours: A New Chapter
  • 13:35
    60 Days In
    02:10
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 13:45
    De Gezonde Goesting
    02:40
    Geen uitzending
  • 13:10
    The Killer in My Family
    02:25
    Geen uitzending
  • 10:00
    Herhalingslus
    09:00
    Z-Weekoverzicht
  • 13:55
    Publireportage
    05:55
    Sixties To Six
  • 13:40
    De Sterrenkaart - Nederland
    03:15
    Indian Summer
  • 13:55
    Sister Boniface Mysteries
    02:00
    Recipes for Love and Murder
  • 13:35
    Storage Wars
    02:10
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 13:50
    NOS WK Atletiek 2025
    02:20
    NOS Journaal
  • 13:20
    Junglepiloten - Verhalen van hoop
    02:25
    Nieuwsuur
  • 13:55
    Het betoverde dorp van Pinokkio
    02:50
    De slimste mens