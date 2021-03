'Ik Vertrek' volgt eigen programmamanager naar nieuw leven in Spanje

Ruim tien jaar lang is Marc Waltman (57) programmamanager van het programma 'Ik Vertrek' geweest. Dit moet hem hebben geïnspireerd, want nadat hij talloze emigratiedromen in vervulling heeft zien gaan, vertrekt hij zelf samen met de liefde van zijn leven, Madelon Walters (52).

De Amsterdammers emigreren naar Spanje. In de buurt van het landelijke Comares willen de twee tortelduifjes een illegale olijfmolen ombouwen tot een 'kind-onvriendelijk' boetiek hotel met zes luxe kamers en restaurant.

Voordat het zover is, moet er eerst flink worden verbouwd; dat wordt de taak van Marc. Madelon blijft nog even in Nederland om met haar foodtruck de kost te verdienen. Gaat het de twee geliefden lukken één jaar lang gescheiden te leven? En hoe goed is Marc zelf in verbouwen en emigreren? Na zoveel voorbeelden te hebben meegemaakt, zou hij beter moeten weten... 'Ik Vertrek', dinsdag 30 maart om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.