'Ik Vertrek' volgt deze week Pauline en Thomas naar Frankrijk

Foto: © AVROTROS 2023

Voor Thomas (34) en Pauline (31) is emigreren geen lang gekoesterde droom. Totdat zich een enorm chateau aandient in het oosten van Frankrijk. Ze pakken hun koffers in en vertrekken samen met baby Otis naar het Franse platteland.