'Ik Vertrek' met Jolanda en Peter naar Griekenland

Officemanager Jolanda (51) verruilt haar rijtjeswoning in het Noord-Hollandse Wormer voor een oude bisschopwoning in het Griekse Kilada.

Haar vriend Peter (50) was – voor hun ontmoeting - nog nooit in Griekenland geweest, maar ze heeft hem weten te overtuigen wat voor fantastisch land het is. Het stel wil het gedateerde buitenverblijf omtoveren tot een luxe Bed & Breakfast. Nadat de eerste fouten op de bouwplaats zijn gemaakt, zit Jolanda er bovenop tot grote frustratie van de klussers. Jolanda brengt een nieuw motto in haar leven: 'Never assume, always check first.'

