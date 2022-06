'Ik Vertrek: Even Weg' met de families Mensing en Geurts

De familie Mensing woont nog maar 1,5 jaar in Italië en is ondanks dat ze al veel opgebouwd hebben, nog steeds zoekende.

Ze lopen tegen regels aan waardoor ze steeds weer geremd worden in hun enthousiasme. Daarnaast vinden ze het moeilijk om er ook voor de kinderen te zijn. Ze vinden het daarom interessant om een kijkje te nemen bij een gezin dat al langer bezig is.

Bij de familie Geurts lijkt alles op rolletjes te lopen. De bed & breakfast in Andalusië is een enorm succes en er is gezinsuitbreiding. Toch blijven ook zij tegen dat ene grote probleem aanlopen; hoe combineer je het gezinsleven met een bedrijf aan huis?

'Ik Vertrek: Even Weg', zaterdag 4 juni om 22.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.