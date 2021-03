'Ik Vertrek': Achterhoeks gezin wil wijn gaan maken op Sardinië

Achterhoekers Jurgen Lieftink (52) en Marieke Legters (37) houden van het goede leven en daar hoort een goed glas wijn bij. Ze hebben – naast hun goedlopende makelaarskantoor - een eigen wijnhandel en organiseren wekelijks een proeverij.

Ondanks dat ze niks te klagen hebben, dromen ze al jaren van een nieuw bestaan in Italië. 'De manier van leven daar is mooier, de lucht is schoner en de mensen zijn vriendelijker.'

Op Sardinië hebben ze een vrijstaande woning met eigen wijngaard gekocht. Hier willen ze geen Bed & Breakfast, maar – hoe kan het ook anders - een Bed & Wine starten!

