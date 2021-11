'How To Be Young' in het Verenigd Koninkrijk

Van alle Europese jongeren zijn de Britse het minst gelukkig. Ouders en scholen kunnen er een zelfharm-kit aanvragen, een klein doosje met informatie en tips die moeten helpen als een kind zichzelf iets aan wil doen.

Margriet praat met Mia, een jonge ambulancemedewerkster in opleiding. Zelf werd ze een aantal jaar geleden ook afgevoerd door de ambulance, volledig doorgedraaid. Het werk helpt haar met het bestrijden van haar eigen demonen. De jonge student Harrison pleegde 10 maanden geleden zelfmoord, omdat hij de druk niet meer aankon. Margriet ontmoet zijn zus en zijn beste vriend.

'How To Be Young', vrijdag 19 november om 22.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.