Hoop en nabijheid centraal in paasprogrammering KRO-NCRV

'The Passion', 'De Kloostercast' met Antoine Bodar, 'Kruispunt' over het onderzoek God in Nederland en een interview met de moedige Amerikaanse bisschop Mariann Budde: het zijn enkele voorbeelden van de programma's die KRO-NCRV dit jaar uitzendt tijdens de Goede Week en Pasen.

KRO-NCRV wil hiermee niet alleen haar kijkers bij de christelijke traditie betrekken, maar hen ook laten kennismaken met de betekenis die deze dagen hebben voor gelovigen wereldwijd: Pasen, het feest van de hoop. Van diepgaande gesprekken tot meeslepende muzikale vertellingen die een brug slaan tussen zingeving en het alledaagse leven. Hieronder is een overzicht te zien van de programma's bij KRO-NCRV tijdens de Goede Week en Pasen.

Palmzondag - 13 april



De verwondering om 08.25 uur op NPO 2

Theatermaakster Adelheid Roosen leeft vanuit haar innerlijke kind. Nu ze ouder wordt, kruipt het traag steeds meer tevoorschijn. Maar dat geldt ook voor littekens van vroeger. Bijvoorbeeld dat ze zich thuis nooit gedragen voelde, met een straffende moeder. De angst en paniek die dat veroorzaakte, waren lang de brandstof voor haar werk. Maar nu Adelheid ouder wordt, moet ze die paniek steeds dieper in de ogen kijken. Zo kruipt het innerlijke kind heel traag naar buiten, en neemt tegelijk haar paniek heel langzaam af. Alles is terug te voeren op haar levenstekst, van Ghandi: 'Maak de wereld elke dag zoals jij hem zou willen zien.'

Tussen hemel en aarde om 9.00 uur op NPO Klassiek

Voor palmzondag is veel prachtige muziek geschreven. Een lied dat elke mis weer verwijst naar Jezus’ intocht in Jerusalem is het Benedictus, eindigend met Hosanna in den Hoge. In de uitzending van Tussen Hemel en Aarde op palmzondag bijzondere aandacht voor het Benedictus.

Geloofsgesprek om 09.45 uur op NPO 2

Te gast zijn vader en zoon Toine en Quinten Roks. Toine is een van de kruisdragers bij 'The Passion' in Terneuzen. Beiden praten met Roderick Vonhögen over 'The Passion' en hun hervonden geloof.

Eucharistieviering om 9.55 uur op NPO 2

Rechtstreekse uitzending van de eucharistieviering op Palmzondag vanuit de H. Willibrordusbasiliek in Hulst. Celebrant: vicaris Wiel Wiertz

'Kloostercast' via de bekende podcastkanalen

De thema’s in de dagelijkse 'Kloostercast' sluiten aan bij de Stille Week. Zo vertelt dominicanes Nadia Kroon over de betekenis van het lijden, kluizenaar Hugo Beuker over vergeven en benedictijner leek Peter Nissen over wachten.

Op de avond van de donderdag vóór Paaszondag begint de viering van de kern van het liturgische jaar -- het zo geheten Triduum Sacrum, de heilige periode van drie dagen. Op deze dagen is Antoine Bodar te horen in KRO-NCRV 'Kloostercast' en gaat het over dienstbaarheid, verzoening en heelmaking. Antoine Bodar is als leek verbonden aan de benedictijnen van de Abdij Sint Benedictusberg in Vaals Hij komt hier al sinds 1969.

Cisterciënzer leek Maria van Mierlo vertelt op Pasen, het hoogfeest van de hoop, over de ontmoeting van Maria Magdalena en de verrezen Heer.

'Kruispunt' om 17.10 uur op NPO 2

Actuele uitzending met de resultaten van het onderzoek ‘God in Nederland’, dat al sinds 1966 elke tien jaar wordt gehouden. Hoe Christelijk is Nederland nog, worden Nederlanders spiritueler en hoe ziet die spiritualiteit er dan uit? En hoe geven Nederlanders vorm aan hun verlangen naar verbondenheid nu de christelijke kerken daar steeds minder toe in staat zijn? Met medewerking van Kardinaal Wim Eijk, Jonge Theoloog der Nederlanden Júlia Herku en historicus Maarten van Rossem.

Woensdag 16 april

'The Passion' onderwijseditie, live om 11.00 uur op NPO 1 Extra

In samenwerking met Verus, de Protestantse Kerk in Nederland en Young Impact komt KRO-NCRV met een bijzondere onderwijseditie van 'The Passion'. Vanuit het Lodewijk College in Terneuzen wordt een eigentijdse paasviering uitgezonden, speciaal voor leerlingen en studenten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

'Het oor wil ook wat' om 18.00 uur op NPO Radio 2

Emmely de Wilt is met haar radioprogramma 'Het oor wil ook wat' neergestreken in Terneuzen. In deze locatieuitzending op NPO Radio 2 blikt ze alvast vooruit op 'The Passion'. Eva Simons, die Maria speelt, is te gast.

Witte donderdag - 17 april

'Pre Passion Show' op NPO Radio 2

In deze speciale 'Pre Passion Show' op NPO Radio 2 neemt Evelien de Bruijn de luisteraar mee in de voorpret op 'The Passion' vanuit Terneuzen. Emmely de Wilt is te horen als verslaggever, zij interviewt de cast van 'The Passion'.

'The Passion' om 20.30 uur op NPO 1

De vijftiende editie van 'The Passion' vindt plaats in de havenstad Terneuzen en heeft dit jaar als thema 'Ik ben bij je'. Een thema dat aansluit bij de huidige maatschappelijke spanningen en de behoefte aan saamhorigheid.

'PassionTalk' direct na de live-uitzending op NPO 1 Extra

Klaas van Kruistum en Anita Witzier ontvangen de cast van 'The Passion' voor een live nabeschouwing op het indrukwekkende paasspektakel. Dominee Corine Zonnenberg schuift aan om de betekenis van het Paasverhaal te duiden. Daarnaast blikken we vooruit op de speciale jubileumeditie ter ere van 15 jaar 'The Passion' en krijgen we een exclusieve eerste kijk op 'Passion Hemelvaart'.

Goede vrijdag - 18 april

Kruisweg om 15.00 uur op NPO 2

De bisschop van Den Bosch, Gerard de Korte , loopt de Kruisweg van het Kruiswegpark in het Brabantse Handel. De meditaties bij de 14 staties worden verzorgd door Vonne van der Meer. Ondertussen zingt Ensemble Le Nuove Musiche passende koralen van Bach. Herhaling uit 2021.

Stille zaterdag - 19 april

'Petrus special' – Dj Sefa om 17.10 uur op NPO 2

Normaal staat dj Sefa (Vlaarkamp) op grote hardstyle festivals over de hele wereld, maar de afgelopen tijd gaf hij concerten in Nederlandse protestantse kerken. In die concerten probeert hij iets te laten horen van zijn zoektocht naar zingeving. Zijn liefde voor muziek bracht hem bij de cantates van Bach én het christelijk geloof. In de concerten wisselt hij psalmen en muziek van Bach af met zijn eigen muzikale bewerkingen. Tijdens zijn concert in de Grote Kerk in Apeldoorn spreekt hij met dominee Hester Smits over zijn geloofsreis en -vragen. En over de antwoorden die hij vond in de Heidelbergse Catechismus, een kerkelijk leerboek.

'Zij stond op tegen Trump' om 18.45 uur op NPO 2

Haar speech tijdens de inauguratie van president Trump ging viral. Over de hele wereld zagen mensen hoe bisschop Mariann Edgar Budde zich tot een zichtbaar verstoorde Trump richtte en om barmhartigheid vroeg voor homo- en biseksuelen, transgender personen, illegale immigranten en kinderen van immigranten. In een exclusief interview spreekt presentator Annemiek Schrijver met bisschop Budde. Wat bewoog haar tot deze speech en wat kunnen we van haar leren over moed, volharding en verbinding?

Paaswake om 23.00 uur op NPO 2

Uitzending van de paaswake vanuit de Broederenkerk in Deventer. Met als celebrant Anton ten Klooster.

Eerste paasdag - 20 april

'De verwondering' om 8.15 uur op NPO 2

Veertig jaar lang leidde Gerard Mathijsen als abt de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen. Nu is hij weer ‘gewoon’ broeder en mag hij veel luisteren naar mensen. ‘Een verrassingstocht’ vindt hij dat. 'Het is heerlijk om mensen te leren kennen en om ook iets te kunnen wegnemen van hun pijn door te luisteren.' Pasen is voor hem een vreugdevol feest.

'Tussen Hemel en Aarde' om 9.00 uur op NPO Klassiek

Na zes weken sobere en ingetogen muziek tijdens de Veertigdagentijd zullen op Eerste Paasdag de trompetten en Alleluia weer klinken. Ook de bekende gregoriaanse paasjubelzang Victimae Paschali Laudes zal niet ontbreken. Twee uur lang muziek als balsem voor je ziel.

'Bloemen voor de Paus' om 10.00 uur op NPO 2

Het is Pasen en zoals ieder jaar wordt het Sint-Pietersplein in Rome opgevrolijkt door een zee van Nederlandse bloemen. Deze keer is er speciaal opgelet dat de bloemen duurzaam gekweekt zijn. Een van de telers van de pauselijke bloemen legt uit hoe dat in z’n werk gaat en we brengen bezoek aan het ‘Nederlandse bos' in de Vaticaanse tuinen.

Eucharistieviering en Urbi et Orbi om 10.30 uur op NPO 2

Rechtstreekse eucharistieviering op het Hoogfeest van Pasen vanaf het Sint Pietersplein in Rome. Daarna spreekt paus Franciscus, als zijn gezondheid het toelaat, zijn traditionele paasboodschap uit, met aansluitend de zegen Urbi et Orbi voor de stad Rome en de wereld.

Tweede paasdag - 21 april

'15 jaar The Passion' om 21.30 uur op NPO 1

In '15 jaar The Passion' blikken we met oud-castleden terug op 15 hoogtepunten uit de afgelopen edities. Welke scènes maakten de meeste indruk? Op basis van impactonderzoek is een bijzondere selectie samengesteld. Al 15 jaar brengt 'The Passion' het eeuwenoude verhaal tot leven en weet het miljoenen kijkers - gelovig en niet-gelovig -, te raken en verbinden. Met onder anderen Do, Simone Kleinsma, Jamai, Edsilia Rombley, Soy Kroon, Jeroen van Koningsbrugge en vele anderen.

De vieringen zijn te volgen bij KRO-NCRV vanaf zondag 13 april tot en met maandag 21 april.