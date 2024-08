Het verwoestende effect van geheimhouding en medicalisering op leven van intersekse kinderen

Operaties op jonge leeftijd zonder medische noodzaak en instemming, en het advies om hier met niemand over te praten.

Het overkwam Marieke Schoutsen en Sharan Bala, beiden intersekse - geboren met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definities van mannelijk of vrouwelijk. De ervaringen die zij als kind hadden, hebben hun leven getekend. Kiezen, snijden, zwijgen volgt hen terwijl ze hun geheim openbreken en proberen uit te vinden wat er met hun lichaam is gebeurd.

Wanneer Marieke Schoutsen en Sharan Bala elkaar voor het eerst ontmoeten, ontdekken zij dat ze ervaringen delen die hun jeugd getekend hebben. De vele ziekenhuisbezoeken, operaties zonder toestemming, operaties met vage uitleg, het opgelegde zwijgen; het overkwam hen beiden.

Kiezen, snijden, zwijgen volgt Sharan en Marieke een jaar lang terwijl ze hun geheim vertellen aan vrienden, stapels medische dossiers doorspitten en dingen ontdekken over zichzelf die ze nog niet wisten. De intieme film laat zien wat het verwoestende effect van geheimhouding en medicalisering is op het leven van intersekse mensen. Deze twee persoonlijke verhalen schijnen licht op een onzichtbare groep binnen onze maatschappij en op hoe die altijd behandeld is.

Regie: Chris van den Brink, Sharan Bala, Marieke Schoutsen

'Kiezen, snijden, zwijgen', vrijdag 2 augustus om 22.20 uur bij de VPRO op NPO 3 en NPO Start/Plus.