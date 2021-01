Het veranderende leven van Cicillia in 'Vier Handen Op Één Buik'

Voor 19-jarige Cicillia staat het leven op het punt om totaal te veranderen. Samen met haar verloofde Samuel is ze gepland zwanger van hun eerste kindje.

Cicillia is iemand die graag zelf de controle in handen heeft, dus bereidt de negentienjarige alles tot in de puntjes voor: van poepschema's tot slaapritmes. Overal is al over nagedacht. Niet alleen voor de baby is er een uitgestippeld plan, maar voor het hele gezin gaan er veranderingen plaatsvinden: zodra de kleine er is, wordt het gezin veganistisch. Hoe? Dat weten ze nog niet precies. Samen met niemand minder dan Trijntje Oosterhuis duikt Cicillia de wereld van het veganisme in.

'Vier Handen Op Eén Buik', dinsdag 12 januari om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.