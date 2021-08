'Het Uur van de Wolf: Zappa' op NPO 2

Jarenlang leek het onmogelijk om het rijke privé-archief van kunstenaar Frank Zappa te ontsluiten. Maar nu is het dan toch zo ver. Regisseur Alex Winter heeft de vele parels uit het leven van de kleurrijke Amerikaanse muzikant en componist verwerkt in de prikkelende documentaire Zappa, die woensdag 18 augustus te zien is in 'Het Uur van de Wolf' op NPO 2.

Frank Zappa, die in 1993 aan kanker overleed, is altijd een ongrijpbaar genie gebleven. De oorsprong ligt in zijn non-conformisme en ontembare lust tot improviseren; gepaard aan zeer aanstekelijke humor en drift tot vernieuwing. In dertig jaar bouwde hij een uniek oeuvre van zestig albums op; soms zeer toegankelijk, op andere momenten onnavolgbaar experimenteel.

Alex Winter laat vele facetten van het excentrieke genie aan bod komen. We krijgen inzicht in zijn ongewone jeugd als zoon van een ingenieur die hielp bij het produceren van gifgas, nemen kennis van zijn botsingen met de autoriteiten, voelen zijn engagement in zijn strijd tegen de donkere kant van de samenleving en kunnen lachen om zijn niet aflatende satirische blik op de Amerikaanse samenleving.

In de serieuze aanpak van Alex Winter worden meerdere hardnekkige geruchten over Frank Zappa onderuit gehaald. Hij was geen liefhebber van drugs, geen gestoorde hippie en hij was uiterst serieus in zijn opvattingen over en ambities met moderne klassieke muziek. Wat beter klopt is zijn reputatie van bandeloosheid in relatie tot vrouwen en het gezinsleven. Er is uitgebreid aandacht voor zijn relatie met oud-president Václav Havel, die hem tot cultureel gezant maakte van Tsjechoslowakije. In de documentaire wisselen het persoonlijke leven en de muzikale erfenis elkaar af.

Regisseur: Alex Winter

Producent: Zipper Brothers en Trouper Productions

'Het Uur van de Wolf: Zappa', woensdag 18 augustus om 22.55 uur bij de NTR op NPO 2.