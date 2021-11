Het thuisgevoel van bootbewoner Jarno in eerste aflevering 'Serenade van Stef'

In de eerste aflevering van de serie 'Serenade van Stef' van KRO-NCRV en Kansfonds ontmoet zanger/tekstschrijver Stef Bos de 23-jarige Jarno. Na vele omzwervingen langs instellingen heeft hij nu zijn thuis gevonden: een klein bootje, zonder vaste ligplaats. Welk lied schuilt er in zijn verhaal?

In een haventje in Amsterdam ligt een oude zeilboot zonder mast. Sinds een tijdje heeft het een trotse eigenaar: de 23-jarige Jarno, een lange blonde Fries. Op een paar vierkante meter heeft hij alles wat hij nodig heeft: een bed in het vooronder, een jerrycan en een kacheltje. Maar bovenal is het een plek voor zichzelf. Zijn thuis. En dat heeft hij heel lang niet gekend.

Aan Stef vertelt Jarno waaraan zo’n thuis in zijn ogen moet voldoen. 'Het heeft geen postcode. Thuis betekent dat ik tot rust kan komen en me veilig kan voelen.' Als kind ontbrak dat in zijn leven. Daardoor kon hij zich niet ontwikkelen tot wie hij eigenlijk was. Hij ging van plek naar plek binnen de jeugdzorg. Sinds een jaar heeft hij zijn leven weer wat meer op de rit. 'Thuis heeft niet per se een betonnen muur, thuis is een gevoel. En door het lange tijd niet te hebben, weet ik nu heel goed wat dat is.'

