Het nieuwe jaar start avontuurlijk op Cartoon Network

zondag 28 december 2025
Foto: © Cartoon Network/Day One MPM 2025

Lana, een pittige 12-jarige, bevaart de 10 Rijken met haar roekeloze bemanning en gaat op zoek naar avontuur, beesten en mysteries gedreven door een enorme honger naar avontuur én pannenkoeken!

Ga mee op reis met Lana Langbaard en haar crew terwijl ze zich storten op epische avonturen. Bekijk vanaf 19 januari nieuwe afleveringen, van maandag tot donderdag om 18.30 uur op Cartoon Network en HBO Max.


Cartoon Network Awards
Vanaf zondag 11 januari om 11.15 uur

Kijk mee naar de ongelooflijke Cartoon Network Awards en ontdek welke personages de prijzen winnen voor Beste Kostuum, Beste Hoofdrol, Beste Bijrol en welke show het Beste Muzikale Optreden neerzet!

Kijk vanaf zondag 11 januari naar de Cartoon Network Awards om 11.15 uur op Cartoon Network en HBO Max.


Persbericht Cartoon Network/Media Tornado
Meer artikels over Cartoon Network NL
logo Play logo

Het is 1976. De zomer is heet en zwoel. Ondertussen draait het terras van café De sportvriend op volle toeren. Willy baat dat café al jaren uit, samen met zijn middelste zoon Achiel. Zijn oudste zoon Arthur is vooral bezig met muziek en probeert door te breken met zijn rockbandje. Maar Willy's hoop is vooral gevestigd op zijn jongste zoon en oogappel Albert. Hij zou dit jaar de kermiskoers wel eens kunnen winnen. Maar dan komt de mysterieuze Barbara in het dorp wonen.

'Vergeet Barbara', om 20.00 uur op Play.

  • 21:15
    Vrede op aarde
    07:00
    De week van Karrewiet met VGT
  • 21:50
    The Zombies: hung up on a dream
    23:50
    Nachtlus
  • 20:50
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 21:50
    Philippe Geubels: Bedankt voor alles
    07:00
    LEGO Friends: The Next Chapter
  • 20:00
    WK Darts 2026
    02:30
    Geen uitzending
  • 20:35
    Con Air
    06:00
    Qmusic
  • 20:35
    E.T.
    07:00
    Willy
  • 22:05
    Letters to Santa
    05:30
    The Santa Class
  • 21:35
    SUPER 50
    00:25
    The X-Files
  • 21:20
    Charlie and the Chocolate Factory
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:15
    The Rookie
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    The Godfather, Part III
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    A Bad Moms Christmas
    06:55
    De Eregast
  • 22:05
    A Bone to Pick: An Aurora Teagarden Mystery
    05:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 21:36
    Herhalingslus
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:08
    Mijn tuin
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 22:15
    Winterse Kost
    06:40
    Chris Cooks Cymru
  • 21:00
    Agatha Christie's Marple
  • 21:50
    NCIS: New Orleans
    06:45
    Shipping Wars
  • 21:35
    NOS Uit het leven 2025
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 22:10
    Andere Tijden
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 22:10
    50 jaar hiphop in Nederland - Iemand moet het doen
    07:00
    Sneeuwpret