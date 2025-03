'Het Mooiste Meisje van de Klas' zoekt Nol op

Jaap Jongbloed gaat op zoek naar het verhaal achter het ooit aanbeden mooiste meisje uit de klas. Is haar schoonheid een garantie voor succes in het leven geweest of werd het juist als belemmering ervaren?

Klasgenoten en bekenden halen herinneringen aan haar en de oude schooltijd op.

Noi groeit op in Best. Als enig kind van een Nederlandse vader en Thaise moeder. Op haar vierde begint Noi met ballet. Ze lijkt gemaakt om te dansen. Op haar zeventiende werk ze als danseres in de grootste discotheken van Eindhoven en Tilburg. Maar dan wordt ontdekt dat Noi een zeldzame spierziekte heeft. Ze is dan pas 20 jaar oud. Haar enige kans op herstel is een zware operatie. Tegen alle verwachtingen in is Noi 20 jaar later nog altijd actief als danseres. En ze werkt als stuntvrouw voor film en televisieproducties. Jaap ontmoet haar op de set van de nieuwste film van Dick Maas.

