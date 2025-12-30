'Blind Getrouwd' sluit af met hartverscheurende keuzes: welke koppels zijn nog samen?
'Blind Getrouwd 2025': zo gaat het nu met de koppels van seizoen 10!
'Huizenjagers' strijkt neer in Kortrijk: van nieuwe thuis voor rescuekatten tot grote tuin voor reuzenkonijnen

Het MAX Orkest, Prinses Laurentien en Frans en Mariska Bauer sluiten jaar af in 'Tijd voor MAX Oudejaarsshow'

dinsdag 30 december 2025
Foto: © Omroep MAX 2024

Op oudejaarsdag sluit 'Tijd voor MAX' het jaar af met een speciale feestelijke en muzikale uitzending. Martine van Os en Sybrand Niessen ontvangen Frans en Mariska Bauer, Lieske uit B&B Vol Liefde, prinses Laurentien, Robèrt van Beckhoven, Janny van der Heijden en het MAX Orkest.

'Tijd voor MAX' rondt het jaar af in stijl. Martine van Os en Sybrand Niessen ontvangen hun gasten in een feestelijk versierde studio, waar Robèrt van Beckhoven heerlijke hapjes in de keuken maakt. B&B Vol liefde-deelnemer Lieske Vos ontkurkt de champagne. 


Frans en Mariska Bauer
Voor Frans en Mariska Bauer breekt een nieuwe fase aan in hun leven. In het nieuwe jaar worden ze niet alleen opa en oma, maar onderzoeken ze ook of overwinteren in Spanje bij ze past. B&B Vol liefde-deelnemer Lieske Vos ging afgelopen jaar op zoek naar de liefde bij Petra op het Griekse eiland Lesbos. Ze kijkt met een grote glimlach terug op het avontuur. Heeft ze de liefde gevonden?

Prinses Laurentien van Oranje
Voor het MAX-programma 'Sporen van Slavernij' duikt prinses Laurentien van Oranje in haar verleden en ontdekt alles over haar Aziatische voormoeders. Wat doet deze informatie over haar familie met haar? Heel Holland Bakt beleefde de honderdste aflevering en ook in het nieuwe jaar is er iets bijzonders te vieren. Janny van der Heijden blikt samen met Robèrt van Beckhoven vooruit op 2026.

Optreden MAX Orkest
In het programma 'Het MAX Orkest' werd een twintigkoppig orkest met vijftigplussers gezocht en gelanceerd. Inmiddels is Het MAX Orkest een feit. Hoe hebben de orkestleden het afgelopen jaar beleefd? Natuurlijk treden ze, onder leiding van Maurice Luttikhuis, op in de studio. 

'Tijd voor MAX Oudejaarsshow', woensdag 31 december om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.


Tijd voor Max op tv
Maandag 5 januari 2026 om 17u10  »
NPO 1
Live magazine met een mix van nieuws, informatie, kunst, cultuur en amusement met boeiende gasten, interessante onderwerpen en een heldere kijk op de actualiteit.
Dinsdag 6 januari 2026 om 11u15  »
NPO 1
Live magazine met een mix van nieuws, informatie, kunst, cultuur en amusement met boeiende gasten, interessante onderwerpen en een heldere kijk op de actualiteit.
Dinsdag 6 januari 2026 om 17u10  »
NPO 1
Live magazine met een mix van nieuws, informatie, kunst, cultuur en amusement met boeiende gasten, interessante onderwerpen en een heldere kijk op de actualiteit.
Woensdag 7 januari 2026 om 11u15  »
NPO 1
Live magazine met een mix van nieuws, informatie, kunst, cultuur en amusement met boeiende gasten, interessante onderwerpen en een heldere kijk op de actualiteit.
Woensdag 7 januari 2026 om 17u10  »
NPO 1
Live magazine met een mix van nieuws, informatie, kunst, cultuur en amusement met boeiende gasten, interessante onderwerpen en een heldere kijk op de actualiteit.

Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
Persbericht MAX
https://www.omroepmax.nl/
Meer artikels over Omroep MAX
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

VTM NIEUWS

Enkele journalisten loodsen je doorheen het jaaroverzicht. Robin Ramaekers, Greet De Keyser, Karel Lattrez, Jonas Lips en Carolien van Nunen helpen je om de grote, maar ook kleinere nieuwsfeiten van het voorbije jaar beter te begrijpen.

'De Film van het Jaar', om 20.55 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:20
    De Raad van Soekie
    06:00
    In bed met Olly
  • 06:00
    Radio 2 Top 2000
    09:00
    De Tijdloze Countdown
  • 08:20
    Ongezien
    04:55
    Geen uitzending
  • 08:00
    Echte Verhalen: De Buurtpolitie
    01:15
    Geen uitzending
  • 02:20
    Geen uitzending
    07:15
    Filthy House SOS
  • 06:00
    Qmusic
    01:20
    Geen uitzending
  • 07:00
    Willy
    01:35
    Geen uitzending
  • 07:25
    Five Gold Rings
    01:35
    JOE XMAS
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 06:00
    Radio Nostalgie
    01:15
    Huizenjagers
  • 08:05
    New Girl
    01:20
    New Amsterdam
  • 08:15
    The Simpsons
    02:20
    Customer Wars
  • 08:10
    De Chalet
    02:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 08:05
    Cold Justice
    01:15
    My Life is Murder
  • 02:32
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:17
    Hallo Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:20
    de Chalet, 3 chefs, een feest
    01:25
    Bon Appetit
  • 07:55
    Midsomer Murders
    01:35
    Death in Paradise
  • 08:15
    Below Deck Mediterranean
    01:00
    Hudson & Rex
  • 08:20
    NOS Journaal
    01:20
    Eva & Dijkgraaf: Het college van 2025
  • 08:10
    Rail Away
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 08:15
    Boswachters gezocht
    05:25
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal