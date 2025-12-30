Het MAX Orkest, Prinses Laurentien en Frans en Mariska Bauer sluiten jaar af in 'Tijd voor MAX Oudejaarsshow'

Op oudejaarsdag sluit 'Tijd voor MAX' het jaar af met een speciale feestelijke en muzikale uitzending. Martine van Os en Sybrand Niessen ontvangen Frans en Mariska Bauer, Lieske uit B&B Vol Liefde, prinses Laurentien, Robèrt van Beckhoven, Janny van der Heijden en het MAX Orkest.

'Tijd voor MAX' rondt het jaar af in stijl. Martine van Os en Sybrand Niessen ontvangen hun gasten in een feestelijk versierde studio, waar Robèrt van Beckhoven heerlijke hapjes in de keuken maakt. B&B Vol liefde-deelnemer Lieske Vos ontkurkt de champagne.

Frans en Mariska Bauer

Voor Frans en Mariska Bauer breekt een nieuwe fase aan in hun leven. In het nieuwe jaar worden ze niet alleen opa en oma, maar onderzoeken ze ook of overwinteren in Spanje bij ze past. B&B Vol liefde-deelnemer Lieske Vos ging afgelopen jaar op zoek naar de liefde bij Petra op het Griekse eiland Lesbos. Ze kijkt met een grote glimlach terug op het avontuur. Heeft ze de liefde gevonden?

Prinses Laurentien van Oranje

Voor het MAX-programma 'Sporen van Slavernij' duikt prinses Laurentien van Oranje in haar verleden en ontdekt alles over haar Aziatische voormoeders. Wat doet deze informatie over haar familie met haar? Heel Holland Bakt beleefde de honderdste aflevering en ook in het nieuwe jaar is er iets bijzonders te vieren. Janny van der Heijden blikt samen met Robèrt van Beckhoven vooruit op 2026.

Optreden MAX Orkest

In het programma 'Het MAX Orkest' werd een twintigkoppig orkest met vijftigplussers gezocht en gelanceerd. Inmiddels is Het MAX Orkest een feit. Hoe hebben de orkestleden het afgelopen jaar beleefd? Natuurlijk treden ze, onder leiding van Maurice Luttikhuis, op in de studio.

'Tijd voor MAX Oudejaarsshow', woensdag 31 december om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.