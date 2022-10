Het lichaam van een jonge au pair wordt gevonden in 'Flikken Rotterdam'

Het lichaam van een jonge au pair wordt aangetroffen op een homo-ontmoetingsplaats. Zowel de bemiddelde Rotterdamse familie voor wie hij werkte als het bemiddelingsbureau dat hem naar Europa heeft gehaald, hadden geen idee van zijn geaardheid.

Flikken Rotterdam op tv

Het lichaam van een jonge au pair wordt aangetroffen op een homo-ontmoetingsplaats. Koshi en Harm hebben het gedurfde plan opgevat om een grote cokedealer van zijn criminele winsten te beroven.

Arjan Visser is bezig met een grote coke-import, maar zijn financiële tegoeden zijn bevroren na de dood van notaris Zeilstra. Hij is gedwongen om de hulp in te roepen van Koshi.

