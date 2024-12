Herkenbare verdachten ongeregeldheden Amsterdam in 'Opsporing Verzocht'

Dinsdag worden in 'Opsporing Verzocht' herkenbare foto's en videobeelden gedeeld van de meest dringend gezochte, nog onbekende, verdachten van de ongeregeldheden op 7 november in Amsterdam.

Deze verdachten hebben allemaal de afgelopen periode de kans gekregen dat te voorkomen. Eerst werden hun beelden ‘geblurd’ verspreid. Degenen die zich niet hebben gemeld, worden vanavond getoond.

Vrouw (87) zwaar mishandeld bij overval

Een bewoonster van de Silversteyn in Breukelen heeft anderhalve week in het ziekenhuis gelegen na een overval. De 87-jarige dame werd zwaar mishandeld door een nog onbekende man. De verdachte staat duidelijk op beelden uit de omgeving.

Overvaller steekt in op klant Groningen

Op 8 november is een klant van een winkel in Groningen gestoken met een groot mes door een overvaller. De dader staat op beelden uit de winkel.

Man (69) verwacht date, maar wordt ontvoerd

In Eindhoven is een 69-jarige op 17 augustus slachtoffer geworden van een urenlange ontvoering. De man stond te wachten op een vrouw met wie hij via een dating-app had afgesproken, maar werd overmeesterd door vier mannen. Hij werd urenlang in zijn eigen auto rondgereden, terwijl de daders zijn rekening probeerden leeg te halen. In 'Opsporing Verzocht' een reconstructie.

Vrouw die onderbeen verloor bij explosie schrijft brief aan kijkers

Na de uitzendingen van 'Bureau Brabant' en 'Opsporing Verzocht' vorige week was er snel resultaat. Op 25 en 26 november werden beelden van een fietser in Den Bosch getoond die betrokken leek bij de grote explosie in de vroege ochtend van 16 november bij een gezin in Nieuwkuijk. De vrouw des huizes verloor daarbij een onderbeen. Ondanks de aanhouding nog diezelfde avond van de getoonde verdachte, lijkt de zaak verre van opgelost. Het slachtoffer schreef een brief aan de kijkers over haar verdriet en boosheid in de hoop dat mensen blijven meedenken over wat dit gezin is aangedaan. In de uitzending een aantal fragmenten. Vanaf 20.30 uur is de hele brief op de site van 'Opsporing Verzocht' te zien.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 3 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.