Helga van Leur, Sinan Can en Angélique Schmeinck te gast in 'Doorbakken'

Foto: © Omroep MAX 2019

In de derde aflevering van het MAX-programma 'Doorbakken', ontvangt presentator Irene Moors Helga van Leur, Sinan Can en Angélique Schmeinck.

'Doorbakken' is te zien op woensdag 8 januari om 21.30 uur op NPO 1.

Met haar gasten blikt Irene Moors terug op aflevering vier van 'Heel Holland Bakt', waarin het thema afgelopen zondag Fris & fruitig was. Deze week dient de dierentuin in Rhenen als 'Doorbakken'-decor; de plek waar ruim 280 kilogram fruit per dag gegeten wordt door de dieren.

Bakfan en meteoroloog Helga van Leur is te gast om te bespreken welke invloed het weer heeft op bakken in de tent. Ook schuift documentairemaker en journalist Sinan Can aan; hij kijkt graag naar 'Heel Holland Bakt' en praat er ook graag over mee.

Meesterkok Angélique Schmeinck gaat met de ingrediënten die afgelopen zondag in de tent zijn gebruikt aan de slag. Ze gaat een spectaculair fruitschilderij van vier meter breed maken.

Bakker Johan moest helaas de tent verlaten, maar gelukkig zien we hem terug in 'Doorbakken'. Johan krijgt bezoek van Robèrt; samen gaan ze aan de slag bij Johan thuis. Robèrt laat zien hoe je het beste een mooi soezendeeg maakt. Verder bezoekt Janny twee mannen in Rottterdam die iets heel bijzonders doen met afgekeurd fruit. Ze maken er leer van dat gebruikt wordt om tassen en schoenen van te maken. Daarnaast gaan Janny en Robèrt samen naar Limburg om het geheim achter de echte Limburgse vlaai te ontdekken.

