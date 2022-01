Hartverwarmende en ontroerende reportages in 'Missie MAX'

Foto: Omroep MAX - © Stef den Boer 2019

'Missie MAX' is opgezet om het thuisfront van uitgezonden militairen en politiemensen een mooie dag te bezorgen rond de feestdagen. Dit jaar is er helaas opnieuw geen evenement, waarbij deze mensen in de schijnwerpers worden gezet. Maar er is wl een televisie-uitzending.