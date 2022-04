Hans en Jouke maken hun definitieve keuze in 'Boer zoekt Vrouw'

Bij 'Boer zoekt Vrouw' naderen de definitieve keuzemomenten voor de boeren. Dat zorgt voor slapeloze nachten en zenuwen bij zowel boeren als de logé(e)s.

Boerin Janine en Christiaan zijn beiden terughoudend en om dat te doorbereken hebben ze afgesproken elkaar meer op te zoeken. Christiaan laat zien wie hij is en Janine merkt dat ze zelf afstand bewaart om niet gekwetst te worden. Met Sander lopen de gesprekken iets meer vanzelf, het voelt voor hem het alweer meer vertrouwd dan een paar dagen geleden.

Boer Jouke laat aan Lotte en Karlijn zien dat hij ze allebei leuk vindt. Ze hebben geen idee wie hij gaat kiezen, vinden hem maar lastig te peilen. En ze vinden hem warm, lief en stoer en zijn allebei gecharmeerd van hem en willen graag op de boerderij blijven. Het is spannend, met wie ziet Jouke een toekomst voor zich?

Bij boer Rob zit de sfeer er alweer goed in en wordt er gedanst in de keuken. Wendy vindt het supergezellig met Rob. Ze kunnen veel met elkaar bespreken en dat doet haar goed. Ze voelt alleen niet de vlinders waar ze wel naar op zoek is. Rob, Sonja en Wendy gaan wandelen en genieten van de natuur.

Voor boer Evert en de dames is het een spannende dag. Vandaag maakt hij zijn definitieve keuze: met wie gaat hij een weekend weg? Nans merkt dat Evert het spannend vindt en daarom nog stiller is dan anders: 'Het is wel een walnoot die je moet kraken.' Maud schrijft Evert een brief om zo haar gevoel met hem te delen, raakt het hem als ze deze voorleest?

Annette is in haar eentje bij boer Hans gebleven na het vertrek van Dinie. Ze nemen de tijd om elkaar echt beter te leren kennen en te ontdekken of ze samen op citytrip willen. Hans ziet dat wel zitten: 'Het voelt goed. Ik heb het idee dat we naar elkaar toe groeien.' Hans zoekt duidelijk toenadering. Hoe vindt Annette dat? Gaan ze een weekendje weg?

