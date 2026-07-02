Graham Norton interviewt Madonna

Graham Norton interviewt Queen of Pop Madonna in een 50-minuten exclusieve special. In het Londense Koko theater – waar Madonna in 1983 haar eerste concert in het Verenigd Koninkrijk gaf én haar album uit 2005 werd gelanceerd – hebben Graham en Madonna een intiem gesprek over haar leven, carrière en de release van haar vijftiende studioalbum Confessions II.

Madonna blikt terug op het begin van haar carrière in New York voordat zij wereldwijde supersterstatus bereikte, reflecteert op haar relatie met het Verenigd Koninkrijk en vertelt over haar Coachella optreden van dit jaar waar zij headliner Sabrina Carpenter op het podium vergezelde. Het was twintig jaar geleden dat zij op hetzelfde festivalpodium stond.

Tijdens de special schuiven verschillende gasten aan, onder wie Madonna’s langdurige medewerker Stuart Price. Samen nemen zij Graham mee in het creatieve proces achter het nieuwe album dat in juli aanstaande uitkomt.

Het interview wordt gevolgd door een herhaling van de documentaire 'Strike a pose' van Ester Gould en Reijer Zwaan uit 2016 over de dansers die in 1990 furore maakten in Madonna's Blond Ambition Tour.

'Madonna & Graham' is vrijdag 3 juli om 22.00 uur te zien bij de NTR op NPO 3. 'Strike a pose' is meteen aansluitend te zien, om 23.00 uur op NPO 3.