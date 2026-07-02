Documentaireserie over Michael Jackson gaat controverses niet uit de weg
Met de recente release van de speelfilm 'Michael' laait de commotie rond Michael Jackson (1958-2009) weer op. The King of Pop zorgt zelfs zeventien jaar na zijn overlijden nog voor reuring.
Waar de muzikale biopic niet zijn hele levensverhaal vertelt, schetst de driedelige documentaireserie Michael Jackson – Een Amerikaanse tragedie een completer beeld. Het is het verhaal van de opkomst, de controverses en de blijvende nalatenschap van één van de succesvolste popsterren aller tijden. De serie is vanaf 25 juni (de sterfdag van Michael Jackson) in zijn geheel te zien op NPO Start, en wordt daarna op drie achtereenvolgende vrijdagen uitgezonden door de NTR, 3, 10 en 17 juli om 22.00 uur op NPO 3.
Vanaf zijn vroege doorbraak met The Jackson 5 in het gesegregeerde Amerika van de jaren zestig tot de controverses rond zijn persoonlijke leven in latere jaren, biedt de serie Michael Jackson - Een Amerikaanse tragedie een gelaagd portret van Jacksons leven en carrière. Naast de verhalen achter zijn iconische nummers en baanbrekende videoclips onderzoekt de serie ook de beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen, die Jackson altijd heeft ontkend. Tevens laat de reeks zien hoe zijn nalatenschap nog altijd miljarden dollars genereert en welke plaats zijn erfenis inneemt in het hedendaagse culturele landschap.
Met toegang tot zeldzaam archiefmateriaal en interviews met mensen uit zijn directe omgeving, onder wie zijn zus La Toya Jackson, zangeres Dionne Warwick, manager Dieter Wiesner, bodyguard Bill Whitfield, familieadvocaat Brian Oxman en aanklager Ron Zonen, wordt het unieke levensverhaal van The King of Pop verteld.
Aflevering 1
Met exclusieve toegang tot vrienden en familie, onder wie zijn zus La Toya, volgt deze aflevering de weg van Michael Jackson van gevierd kindsterretje tot getroebleerd icoon. Van de strenge opvoeding door zijn vader in de tijd van The Jackson 5 tot zijn doorbraak als solo-artiest met Off the Wall en Thriller. Het immense succes brengt echter ook druk, familieconflicten en een groeiende obsessie met zijn uiterlijk met zich mee. Na een ernstig ongeluk en door de toenemende roem raakt Jackson steeds meer geïsoleerd. Zijn gedrag en zijn voorkeur voor het gezelschap van kinderen roepen vragen op. Terwijl tabloids hem bespotten en belagen, probeert Jackson zijn imago te herstellen, maar de twijfels blijven hangen.
Aflevering 2
In 1991 tekent Michael Jackson een recorddeal bij Sony. Kort daarna beschuldigt een dertienjarige jongen hem van misbruik. Terwijl de politie een grootschalig onderzoek start en de media hem op de voet volgen, ontkent Jackson alle aantijgingen. In 1994 wordt de civiele zaak geschikt en komt er een einde aan het strafrechtelijk onderzoek, maar zijn imago is blijvend beschadigd. Ondanks zijn huwelijk met Lisa Marie Presley en de release van het album HIStory raakt Jackson steeds verder geïsoleerd. Hij vindt houvast in het vaderschap, maar nieuwe controverse na een opzienbarende televisiedocumentaire luidt volgens velen het begin van zijn neergang in.
Aflevering 3
Na nieuwe beschuldigingen en een spraakmakend proces wordt Michael Jackson vrijgesproken van kindermisbruik, maar zijn persoonlijke situatie blijft verslechteren. Insiders schetsen een beeld van een geïsoleerde en kwetsbare man. In Las Vegas leeft hij angstig en afhankelijk van anderen, terwijl hij zich voorbereidt op een grootschalige comeback. Repetities tonen zowel zijn tomeloze perfectionisme als zijn fysieke uitputting. In 2009 overlijdt Jackson onverwacht. Wereldwijd wordt om hem gerouwd, terwijl zijn nalatenschap ondanks blijvende controverse uitgroeit tot een uiterst winstgevend merk.
Regisseur: Sophie Fuller
Producent: 72 Films
'Michael Jackson - Een Amerikaanse' tragedie is vanaf donderdag 25 juni in zijn geheel te zien op NPO Start en op vrijdag 3, 10 en 17 juli om 22.00 uur bij de NTR op NPO 3.
https://www.ntr.nl/
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