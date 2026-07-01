Vlak voor haar huwelijk: 'Telefacts Zomer' brengt het liefdesverhaal van Taylor Swift
De swifties zijn er al even reikhalzend naar aan het uitkijken maar op 3 juli is het zover: dan stapt Taylor Swift in het huwelijksbootje met de Amerikaanse footballspeler Travis Kelce. Swift - de meest gestreamde artieste ooit op Spotify - was amper 17 toen ze doorbrak met het nummer Love Story.
De titel zegt het meteen: liefde is de rode draad doorheen haar teksten. Ze bezong de ups, maar evengoed de downs van relaties. En in die emoties herkennen veel swifties zich, wat mee Taylors enorme fanbase verklaart.
Ze schreef enkele hits na haar relatiebreuk met wereldsterren Harry Styles en Joe Jonas. Maar wie over de liefde schrijft, dreigt ook een heel publiek liefdesleven te leiden. Geen date of relatie van de popster kon buiten het oog van de camera’s blijven…
Bekijk hier de video:
'Taylor Swift, a love story', donderdag 2 juli om 22.25 uur in 'Telefacts Zomer' bij VTM en op VTM GO.
http://www.VTM.be
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