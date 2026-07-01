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Vlak voor haar huwelijk: 'Telefacts Zomer' brengt het liefdesverhaal van Taylor Swift

Vlak voor haar huwelijk: 'Telefacts Zomer' brengt het liefdesverhaal van Taylor Swift

woensdag 1 juli 2026
Foto: VTM - © DPG Media 2024

De swifties zijn er al even reikhalzend naar aan het uitkijken maar op 3 juli is het zover: dan stapt Taylor Swift in het huwelijksbootje met de Amerikaanse footballspeler Travis Kelce. ​Swift - de meest gestreamde artieste ooit op Spotify - was amper 17 toen ze doorbrak met het nummer Love Story.

De titel zegt het meteen: liefde is de rode draad doorheen haar teksten. Ze bezong de ups, maar evengoed de downs van relaties. En in die emoties herkennen veel swifties zich, wat mee Taylors enorme fanbase verklaart.
 
Ze schreef enkele hits na haar relatiebreuk met wereldsterren Harry Styles en Joe Jonas. Maar wie over de liefde schrijft, dreigt ook een heel publiek liefdesleven te leiden. Geen date of relatie van de popster kon buiten het oog van de camera’s blijven…
 
Bekijk hier de video:



 
 
'Taylor Swift, a love story', donderdag 2 juli om 22.25 uur in 'Telefacts Zomer' bij VTM en op VTM GO.



Telefacts Zomer op tv
Maandag 6 juli om 22u25  »
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Superrijke mensen nemen niet zomaar een vliegtuig, maar een priv?jet die ingericht is als een appartement. Of ze nemen een helikoptertaxi om enkele honderden kilometers verderop een hobby te gaan uitoefenen.
Dinsdag 7 juli om 22u30  »
VTM
De Griekse eilanden Santorini en Mykonos zijn t? populaire toeristische bestemmingen geworden. De eigenheid en de natuur van het land staan onder druk. De eilandbewoners zelf hebben last van watertekorten en kunnen de woonprijzen niet meer betalen.
Woensdag 8 juli om 22u15  »
VTM
Kermissen in de USA zien er een beetje anders uit dan bij ons. Er zijn zelfs echte botsauto's. Mensen beuken bewust op elkaar met auto's of bussen tot er een winnaar overblijft.
Donderdag 9 juli om 22u30  »
VTM
Overdag lijkt iedereen in Japan netjes in de pas te lopen, maar 's nachts gaan er vele remmen los. We nemen u mee naar het nachtleven in Tokio. Naar een club van moderne geisha's, naar gezelschapsheren in clubs voor dames.
Dinsdag 14 juli om 22u25  »
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Op een dag komt een Amerikaanse man niet naar huis. Uiteindelijk belt zijn vrouw naar de hulpdiensten. Zij vertellen haar dat hij in de gevangenis zit op verdenking van sekshandel.
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Vlak voor haar huwelijk: 'Telefacts Zomer' brengt het liefdesverhaal van Taylor Swift

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